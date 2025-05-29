Нові ноутбуки ROG оснащені відеокартами RTX 50

29 мая 2025 г., 16:25

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На виставці COMPUTEX 2025 ROG продемонстрував лінійку ігрових ноутбуків 2025 року на основі новітніх графічних процесорів NVIDIA серії GeForce RTX 50 і процесорів AMD та Intel, призначених для широкого спектра ігрових стилів. На виставці були представлені флагманські моделі ROG Strix, зокрема Strix SCAR 16/18 (G635/G835), Strix G16 (G615/G614) і Strix G18 (G815/G814), створені для максимальної продуктивності у змагальних іграх. Ультрапортативна серія ROG Zephyrus була представлена моделями Zephyrus G16 (GU605/GA605) і Zephyrus G14 (GA403), які пропонують відеокарти серії RTX 50 у витонченому, тонкому і легкому корпусі.



Також були представлені ігровий ноутбук-планшет ROG Flow Z13 і графічна док-станція ROG XG Mobile з підтримкою інтерфейсу Thunderbolt 5, що забезпечує додаткову продуктивність і розширюваність для мобільних геймерів.



Графічна док-станція ROG XG Station 3 (Thunderbolt 5) надає професійним користувачам і геймерам можливість збільшити продуктивність графічної системи своїх ноутбуків. Це рішення plug-and-play об’єднує в собі потужність зовнішньої відеокарти з функціональністю док-станції з інтерфейсом Thunderbolt 5, миттєво перетворюючи будь-який сумісний ноутбук на потужну ігрову або професійну платформу.



Інтерфейс Thunderbolt 5 дозволяє повноцінно користуватися можливостями відеокарт серії NVIDIA GeForce RTX 50 або AMD Radeon RX 9000 і навіть майбутніх платформ. ROG XG Station 3 збільшує ігрову продуктивність, використовуючи пропускну здатність Thunderbolt 5 у 80 Гбіт/с, і пропонує широкі можливості підключення, зокрема один порт Thunderbolt 5 і три порти USB Type-C зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с. Крім того, підтримка концепції BTF дає змогу покращити зовнішній вигляд ПК та одночасно оптимізувати прокладання кабелів. Док-станція також забезпечує живлення ноутбуків для зручності використання будь-де: як удома, так і в офісі.

У лінійці TUF Gaming вперше з’явилися ноутбуки з графікою NVIDIA RTX 5060, що забезпечують високу продуктивність і надійність військового рівня для геймерів. У максимальній конфігурації модель TUF Gaming A16 (FA608) оснащена процесором AMD Ryzen 9 8940HX, а TUF Gaming F16 (FX608) – процесором Intel Core Ultra 9 275HX – обидва процесори працюють у парі з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуків. Новий TUF Gaming A18 (FA808) встановлює нові стандарти завдяки великому 18-дюймовому дисплею, процесору AMD Ryzen 7 260 та відеокарті GeForce RTX 5070 для ноутбуків. Оновлений TUF Gaming A14 (FA401) оснащується відеокартою GeForce RTX 5060 для ноутбуків.





Не залишилися осторонь і шанувальники настільних комп'ютерів: ROG G700 (G700/GM700) оснащуються процесорами AMD Ryzen 9 9950X3D або Intel Core Ultra 9 285K і новітньою відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 5090.

Тим часом настільний комп’ютер TUF Gaming T500 (T500) забезпечує ігрову продуктивність в компактному корпусі, поєднуючи в собі процесор Intel Core i7 13620H і NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Разом ці ноутбуки та десктопи TUF, а також лінійка настільних комп’ютерів ROG, утворюють екосистему ASUS RTX 50 Series, яка задовольнить потреби геймерів будь-якого рівня.





На стенді ROG також була представлена ігрова консоль ROG Ally X, створена для комфортної гри в мобільних умовах. На додаток до неї ROG продемонстрував док-станцію ROG Dock – універсальний пристрій «7 в 1» з широким набором інтерфейсів, зокрема HDMI 2.1, декількома USB-портами, RJ45 Ethernet і аудіороз'ємом 3,5 мм. Вона також підтримує виведення зображення на екран з роздільною здатністю до 4K при 144 Гц або 8K при 30 Гц. Док-станція ROG Dock створена як компаньйон для ROG Ally X, пропонуючи розширені можливості підключення як для ігор, так і для продуктивної роботи. Крім того, ROG представив док-станцію ROG 100W Gaming Charger Dock – універсальний зарядний пристрій потужністю 100 Вт, який забезпечує безперервність ігрових сесій.

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