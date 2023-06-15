Нові ноутбуки Lenovo Yoga Pro надійшли в продаж в Україні

15 июня 2023 г., 10:25

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За заявою Lenovo, у продажі в Україні з’явилися нові моделі лінійки ноутбуків-трансформерів Lenovo Yoga: Yoga Pro 7 з процесорами AMD Ryzen або Intel Core і діагоналлю 14,5 дюймів та Yoga Pro 9i з діагоналями 14,5 або 16 дюймів. Новинки отримали вдосконалену технологію Lenovo X Power для максимальної продуктивності, покращений дисплей PureSight з точним відображенням кольорів, підтримку Premium Suite і ще більш комфортну клавіатуру та збільшений тачпад. Ноутбуки мають по чотири мікрофони та по чотири динаміки із шумопридушенням для якісних відеоконференцій. Також пристрої тепер доступні в новому кольорі — морської бірюзи (Tidal Teal).



Восьме покоління Yoga Pro отримало оновлену версію апаратних і програмних рішень Lenovo X Power. Завдяки цьому значно прискорюються програмні процеси, а разом з ними й процес редагування відео, рендерингу, експорту тощо, що лишає значно більше часу на творчість. Пристрої дозволяють користувачам користуватися швидшою графікою, завантаженням відео або 3D-рендерингом, забезпечуючи при цьому безшумність та прохолоду внутрішніх компонентів.



Також на ноутбуках доступний оновлений Lenovo Premium Suite — набір апаратних функцій, призначених для ефективнішої взаємодії з пристроєм. Як і в попередньому поколінні, моделі восьмої генерації оснащені технологією Lenovo AI Engine+. Вона дозволяє завчасно передбачити потребу в електроенергії або заряді батареї залежно від задач користувача і таким чином робить роботу більш комфортною та прогнозованою. Також в пристроях передбачені технології Lenovo Intelligent Sense та Integrated Security, які допомагають підтримувати плавність і безперебійність роботи системи та кращий захист і є складовими Lenovo AI Engine+.





Ноутбуки Yoga Pro 9i доступні у двох розмірах: з діагоналями 14,5 або 16 дюймів та роздільною здатністю до 3К або до 3,2K відповідно. Також за бажанням користувачі можуть обрати пристрій з сенсорним екраном. Оновлений дисплей Mini LED PureSight Pro із частотою оновлення 165 Гц та 100% охопленням одразу за трьома колірними стандартами — DCI-P3, sRGB та Adobe RGB — відтворює набагато більший діапазон кольорів з професійною точністю, ніж це було можливо раніше. Опція Mini LED забезпечує яскравість дисплея до 1200 ніт та дозволяє комфортно працювати навіть під яскравим сонячним світлом.



Створений спеціально для розробників контенту, Yoga Pro 9i 8-го покоління працює на процесорі Intel 13-го покоління, який підсилено технологією Hardware Boost і програмним прискорювачем X Power. Графіка в новинках з максимальною конфігурацією — NVIDIA RTX 4070. Завдяки цьому пристрої Lenovo Yoga Pro 9i виконують складні задачі, як-от редагування чи рендеринг відео, 3D-моделювання або проєктування графіки.



Презентоване 8-ме покоління ультрабуків Yoga Pro 7 доступне з процесорами AMD Ryzen серії 7000 або Intel Core 13-го покоління серії Н. У максимальній конфігурації пристрої обладнано графічними процесорами до NVIDIA RTX 4050, що робить їх раціональним рішенням для тих, хто працює в режимі багатозадачності з вимогливими програмами. Ноутбуки Yoga Pro 7 та 7i доступні з 14,5-дюймовим дисплеєм PureSight Pro з роздільною здатністю до 3K (3072x1920), яскравістю 400 ніт та частотою оновлення 120 Гц. Для турботи про зір користувачів, які багато часу проводять за роботою, дисплеї передбачають технологію зниженого синього випромінювання, що підтверджує сертифікат TÜV.



Зазначено, збільшена потужність батареї до 73 Вт·год забезпечує до 19 годин автономної роботи, а технологія Rapid Charge Express дозволяє за 15 хвилин зарядити пристрій ще на 3 години роботи. Якщо є необхідність під'єднати додаткові пристрої iOS і Android до Yoga Pro 7i, з цим допоможе програмне рішення Intel Unison.



Новинки Yoga Pro 7 мають тонкий (від 15,6 мм) металевий корпус та вагу 1,5 кг, тож ноутбук можна брати з собою у подорожі або на робочі зустрічі. Також урізноманітнилась колірна гама пристроїв: відтепер вони доступні в кольорі морської бірюзи (Tidal Teal). Ноутбуки Yoga серії Pro зроблені з турботою про навколишнє середовище, що підтверджує сертифікат ENERGY STAR та золотий сертифікат EPEAT. Пристрої постачаються з пакувальною подушкою, яка на 90% складається з переробленого пластику.



Нові моделі Yoga Pro доступні за ціною:

• Lenovo Yoga Pro 9, 14,5” — від 84999 грн;

• Lenovo Yoga Pro 7i, 14,5” — від 49999 грн.

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