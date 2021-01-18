Нові можливості для віддаленої роботи. Оновлення платформи Microsoft Teams

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Під час карантину робота в режимі віддаленого доступу для багатьох стала радше буденністю, а не виключенням з правил. Компанії по-різному вирішують питання командної роботи: хтось створює величезні Excel-таблиці зі спільним доступом, хтось множить Telegram-чати, а хтось купує нове програмне забезпечення.

Компанія Microsoft має власне бачення, як вирішити цю проблему. Ще у 2017 році була анонсована нова платформа для зовнішніх і внутрішніх комунікацій — Microsoft Teams. У даному програмному забезпеченні ви можете спілкуватись з колегами у спільних чатах, планувати і проводити зустрічі, вести спільну роботу над документами, здійснювати масові відеодзвінки та зберігати файли. Унікальна особливість продукту у тому, що геть уся інформація знаходиться в одному місці.

Значну частину функціоналу Microsoft Teams можна використуватити безкоштовно, а саме: необмежена кількість чатів та повідомлень, онлайн аудіо- та відеодзвінки для приватних осіб та груп тривалістю до 60 хвилин. Щоб отримати безкоштовну версію платформи для коммунікацій Teams, переходьте на сайт Microsoft або дізнавайтесь деталі на сайті українського партнера Microsoft — компанії SMART business.

Якщо ж ви вже є користувачем Microsoft Teams, ми з радістю ділимось з вами вибіркою найцікавіших оновлень платформи, котрі вступили в дію у 2020 році.

Meetings & Calling

Більше ніякого шуму на зустрічах

Ймовірно, працюючи з дому, вам доводилось відчувати роздратування на сусідів, котрі з ентузіазмом прийнялись за ремонт квартири, або на кота, що раптово вирішив порадувати усіх своїми вокальними здібностями. Усі ці шуми не лише відволікають від робочих задач, а й заважають проводити онлайн-зустрічі. Колеги та клієнти просто вас не чують!

Тепер робочі наради проходитимуть так:

Тепер технології, що базуються на використанні штучного інтелекту, в реальному часі автоматично видаляють небажаний фоновий шум. Новий функціонал Teams аналізує ваш аудіопотік, відфільтровує шум і зберігає лише мовний сигнал. Також ви можете контролювати ступінь заглушення шуму, коригуючи налаштування.

Запрошуйте гостей без обмежень

Тепер ви можете бачити до 49 учасників відеодзвінка одночасно! Для цього потрібно лише увімкнути цю функцію в Teams та переконатись у гарній роботі усіх інтернет-провайдерів.

Субтитри у прямому ефірі

Ви можете не лише чути розмови, а й бачити їх. Microsoft додає субтитри в режимі real-time кожному спікеру. Щоправда, наразі ця опція доступна лише для розмов англійською.

Spotlight

Якщо ви очікуєте, що під час наради переважну кількість часу говоритиме одна людина — «направте світло прожектора» на неї. Тобто закріпіть відео зі спікером-лідером в центрі екрану, натиснувши на опцію «фокус». Наразі це можливо на PC, Mac, mobile (лише перегляд) та Microsoft Teams Rooms на Windows.

Об’єднуйтесь з together mode

Гуртуймося! Використовуючи технології AI, Microsoft пропонує розміщувати учасників в одному залі засідань, створюючи відчуття живої присутності. Наразі доступна лише одна meeting room, але до кінця цього календарного року ви зможете проводити наради хоч в Концертному залі Сіднейського оперного театру!

Робіть наліпки прямо на монітор

Ви скучили за жвавими дискусіями та брейнштормами в переговорках? Особисто ми — так. Microsoft намагається максимально наблизити віртуальний простір до реального життя і пропонує користуватись дошками під час групових зустрічей. Ви зможете використовувати усі ті інструменти, що і на звичайній дошці: робити нотатки, малювати ілюстрації, ліпити стікери (можливий як режим редагування, так і read-only). Усі учасники обговорення з радістю доєднаються до мозкового штурму.

Більше контролю на нарадах

Організатори можуть заборонити учасникам вимикати звук під час зустрічей або ж дозволити вмикати звук лише, коли вони підіймають руки. Ця фіча не посягає на священне право свободи слова, а лиш дозволяє зробити проведення великих конференцій більш організованим.

Зберігайте записи зустрічей на OneDrive та SharePoint

Починаючи з жовтня 2020 року, відеозаписи можна зберігати у вашому OneDrive для бізнесу або в SharePoint. На ці файли розповсюджуються всі можливості роботи з документами: ви маєте змогу встановлювати права доступу (для зовнішніх користувачів в тому числі), швидше знаходити файли та налаштовувати правила безпеки. Для цього IT-адміністратори мають оновити політики, використовуючи PowerShell.

Збирайте дані про учасників зустрічі

Дізнавайтесь, хто і коли приєднався до ваших зборів, обираючи опцію «Download attendance list».

Керуйте усіма відеопотоками

Microsoft оновив політики щодо нарад і дозволив блокувати не лише вихідний потік відео, тобто ваше зображення, а й вхідний потік.

Chat & Collaboration

Закріплені повідомлення

Зробіть важливі повідомлення легкодоступними. Оберіть будь-яке повідомлення в каналі, натисніть «pin», і воно з’явиться на інформаційній панелі каналу.

Дізнавайтесь про настрій підлеглих

Ви можете стати кращим менеджером для своїх підлеглих! Тепер ви маєте простий і швидкий спосіб перевірити, як почувається ваша команда —- загалом або стосовно певної конкретної теми, як то work & life balance, стан проекту чи нововедення всередині вашої організації.

Для того, щоб почати використовувати фічу, ІТ-адміністратори мають встановити розширення Reflect із GitHub і зробити його доступним для своїх користувачів у меню розширення повідомлень.

Фіча Reflect. Відстежуйте настрій своїх колег

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