Главная » Новости Нові монітори Lenovo ThinkVision покращують роботу у гібридному форматі 26 декабря 2022 г., 14:25 0

Tweet Компанія Lenovo анонсувала поповнення лінійки моніторів ThinkVision моделями ThinkVision P27pz-30 і P32pz-30 з яскравими міні-LED дисплеями, а також нові VoIP-монітори ThinkVision серії T, призначені для гібридної роботи, з інтегрованою функцією Microsoft Teams, 5-мегапіксельними камерами, подвійними мікрофонами та динаміками. Lenovo також представила нові професійні 4K-монітори ThinkVision серії P, а для домашнього використання — нові економічні монітори Lenovo серії L.



Нові моделі ThinkVision P27pz-30 та P32pz-30 мають 1152 зони регулювання яскравості, що мінімізує ефект розмитого ореолу, який може з'являтися навколо об'єктів на екрані. Крім того, міні-LED підсвічування дозволяє отримати більш насичений колірний контраст з глибоким чорним кольором і яскраво освітленими ділянками.



Монітори ThinkVision Mini LED з діагоналлю 27 і 32 дюйми підтримують формати HDR10 і HLG та сертифіковані за стандартом DisplayHDR1000, що дозволяє досягти пікової яскравості 1200 ніт. Обидва монітори, створені для творчих людей, підтримують стандарти DCI-P3 та Adobe RGB7 для роботи з графікою та відео, а також мають вбудовану технологію без мерехтіння, яка допомагає зменшити втомлюваність очей. Вони також оснащені програмним забезпеченням ThinkColour від Lenovo, яке дозволяє легко конфігурувати кольори та керувати налаштуваннями дисплея за допомогою простого інтерфейсу "наведи та клацни". Інтуїтивно зрозумілі LED-монітори ThinkVision Mini також оснащені енергоощадними датчиками виявлення людини та освітленості, які автоматично затемнюють екран, коли користувач відходить, і можуть регулювати яскравість екрана відповідно до кількості виявленого навколишнього освітлення.



Завдяки зручної док-станції USB4, міні-світлодіодні монітори ThinkVision Mini підтримують діагностику операційної системи й можуть підключатися до USB-C або Thunderbolt-сумісних ноутбуків, мобільних телефонів і планшетів, забезпечуючи передачу даних і відео зі швидкістю до 40 Гбіт/с по одному кабелю USB4, а також можуть підтримувати до двох UHD-моніторів, з'єднаних в послідовний ланцюжок. Ці монітори, здатні забезпечувати до 15 Вт потужності для смартфонів і 140 Вт для інших пристроїв, тепер можуть заряджати більш потужні ноутбуки. Завдяки широкому набору портів, що включає три порти Type-C, чотири Type-A, два порти HDMI 2.1, а також порти Ethernet і DP, монітори ThinkVision Mini LED надають користувачам можливість підключення до різних пристроїв та швидкість передачі даних, необхідну для більш продуктивної та ефективної роботи.



Монітори ThinkVision Mini LED виготовлені з екологічно чистих матеріалів, включаючи 90% алюмінію PCC в підставці, 95% ABS в задній кришці та 85% ABS в рамці та підставці, що є вторинною сировиною. Це також перші монітори Lenovo, коробка та пакети яких виготовлені з матеріалів на основі волокон і які відповідають вимогам програми компенсації викидів CO2 від Lenovo.



Розроблене для сучасних працівників, останнє покоління моніторів ThinkVision VoIP від Lenovo отримало інтегровані, вдосконалені функції, які покращують і спрощують досвід проведення віртуальних зустрічей. Завдяки оновленій камері високої чіткості з роздільною здатністю 5 Мп з інфрачервоним (ІЧ) датчиком, а також окремим RGB-об'єктивом і затвором для забезпечення конфіденційності, вбудованим подвійним мікрофоном з функцією шумопоглинання і двом вбудованим динамікам потужністю 5 Вт, користувачі отримають чіткіше зображення під час відеодзвінків. Новинкою цього покоління є спеціальна кнопка Microsoft Teams, яка миттєво запускає застосунок для відеодзвінків. Тепер користувачі можуть швидко перейти до наступного виклику, не шукаючи його на робочому столі, і навіть керувати гучністю та вимкненням звуку простим натисканням кнопок, розташованих на передній панелі монітора, які легко знайти. Для більш ефективного початку робочого дня представників розумової праці можна скористатися автоматичним входом в систему за допомогою Windows Hello, який є надійним та безпечним.



Інші смартфункції, якими можна легко керувати за допомогою налаштувань, включають “розумний” світлофор, який стає червоним, коли користувач розмовляє телефоном, як нагадування про "сидяче" положення, яке попереджає, коли користувач проводить занадто багато часу перед екраном, і попередження про відстань, яке інформує користувачів, коли вони сидять занадто близько до монітора. Ці VoIP-монітори ThinkVision наступного покоління також оснащені датчиками виявлення людини й освітленості для автоматичного регулювання екрана і сертифіковані за стандартом Eyesafe 2.0 з технологією природного низького рівня синього світла. З цими цифровими функціями в поєднанні з гачком на бічній стороні монітора для навушників і прорізом в основі, куди можна підперти смартфон, користувачі матимуть всі інструменти, необхідні для продуктивної роботи на відстані витягнутої руки.



Всі ці розширені функції, унікальні для нового покоління, можна знайти у 27-дюймовому моніторі QHD ThinkVision T27hv-30, а також в трохи меншому 23,8-дюймовому моніторі Full HD ThinkVision T24mv-30, обидва з яких мають порт USB-C в якості стандарту висхідного потоку. Для аналогічного інтегрованого VoIP-досвіду, який не настільки багатофункціональний, користувачі можуть вибрати монітор ThinkVision T24v-30 з 23,8-дюймовим Full HD IPS-дисплеєм і портом USB-B стандарту upstream.



Завершуючи поповнення свого портфоліо ThinkVision, Lenovo також представила новітні дисплеї преміумкласу професійного рівня — монітори ThinkVision P32p-30 і P49w-30, сертифіковані за стандартом Eyesafe 2.0.



ThinkVision P32p-30 — це 31,5-дюймовий монітор з роздільною здатністю 4K UHD, створений для тих, кому потрібна краща роздільна здатність. Екран майже безрамковий зі зменшеними рамками з трьох боків. Насичені кольори є результатом використання IPS-матриці та подвійних колірних стандартів, які забезпечують більш точну та реалістичну передачу кольорів, що не спотворюється завдяки природній технології низького рівня синього світла всередині. Цей монітор з декількома варіантами підключення підтримує ThinkVision VoIP Modular Stack, отримав порт RJ45 з розширеними функціями безпеки й має два порти Thunderbolt 4 для швидкої передачі даних і зарядки за допомогою одного кабелю. Завдяки широкому діапазону підйому користувачі можуть налаштувати підставку під найзручніший кут огляду.



ThinkVision P49w-30 — це ультраширокий 49-дюймовий панорамний монітор з подвійною роздільною здатністю QHD, який націлено на працівників, чия робота вимагає одночасного виконання різних функцій на двох або більше ПК. Завдяки технології IPS Black, цей монітор забезпечує контрастність 2000:1 для чіткіших, яскравих кольорів і глибоких чорних відтінків, які виграють завдяки широкому куту огляду. Маючи до 13 портів, включаючи функцію док-станції з двома портами Thunderbolt 4 потужністю до 100 Вт і передній порт USB-C з можливістю швидкої зарядки 15 Вт, ThinkVision P49w-30 може підтримувати безліч пристроїв і аксесуарів для забезпечення неперевершеної багатозадачності. Новинка здатна замінити подвійний монітор і може виконувати роль рішення 2-в-1, дозволяючи користувачам використовувати обидві сторони екрана як два окремих робочих простори — без будь-яких кабелів, що стало можливим завдяки функціям eKVM і True Split від Lenovo. За допомогою eKVM користувачі можуть миттєво отримувати доступ і перемикатися між двома джерелами ПК одним натисканням миші, в той час, як True Split служить апаратним розділом, який розділяє один монітор на два, дозволяючи незалежно регулювати налаштування і співвідношення сторін при необхідності. Якщо потрібно більше моніторів, ThinkVision P49w-30 можна під'єднати послідовно до двох інших подвійних QHD-моніторів через роз'єм Thunderbolt 4-out, зменшуючи плутанину кабелів і забезпечуючи ефективну багатоекранну установку. Цей монітор також має два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт і може підтримувати модульну камеру ThinkVision MC60 з мікрофоном.



Для дому Lenovo представила два нових елегантних доповнення до свого портфоліо моніторів L-лінійки. Монітор Lenovo L27i-40 зі стильною металевою підставкою сірого кольору, яка прикрасить будь-яке робоче місце, є наступним поколінням 27-дюймової лінійки дисплеїв Lenovo. Цей тонкий IPS-дисплей з майже безкрайнім екраном пропонує покращений аудіо- та візуальний досвід у порівнянні з попередніми моделями, включаючи додавання двох інтегрованих динаміків потужністю 3 Вт та розширену кольорову гаму 99% sRGB. Додаткові продумані штрихи включають два порти HDMI, а також основу з матеріалу тераццо, яка має слот для смартфона та виріз для відкритого простору, де користувачі можуть зберігати невеликі предмети першої необхідності.



Новий монітор Lenovo L24m-40 розроблений, щоб запропонувати працівникам, які працюють вдома, або студентам привабливе та ефективне рішення для їхніх розваг та продуктивності. Монітор оснащений 23,8-дюймовим Full HD-дисплеєм з IPS-панеллю, технологією природного низького рівня синього світла та 99% колірного охоплення sRGB. Завдяки двом вбудованим динамікам на 3 Вт, потужності живлення до 75 Вт та USB-концентратору з відповідними портами для підтримки декількох пристроїв, включаючи USB Type-C, користувачі можуть підключати необхідні інструменти, включаючи підтримувану вебкамеру Lenovo LC50 Monitor Webcam для ефективнішого віртуального спілкування. Обидва ці продукти оснащені технологією природного низького рівня синього світла та сертифіковані за останнім стандартом Eyesafe 2.0. Крім того, основа кожного монітора (включаючи основу з тераццо пристрою Lenovo L27i-40), підставка та задня кришка виготовлені з пластику, що на 85% складається з вторинної сировини. Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт 0

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