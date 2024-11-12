Нові маршрутизатори Acer підтримують Wi-Fi 7 та 5G

12 ноября 2024 г., 16:35

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Компанія Acer анонсувала нові бездротові маршрутизатори Connect Wave 7, Predator Connect T7 та Predator Connect X7 5G, які пропонують блискавичні швидкості передавання даних, наднизькі затримки та виняткову надійність завдяки технологіям MLO та Multi-Link Mesh. Модель Acer Connect X6E 5G пропонує безшовне з’єднання за стандартами Wi-Fi 6E та 5G й зручне підключення до мережі завдяки NFC. Маршрутизатор Predator Connect W6x забезпечує швидкість до 6000 МБ/с у мережах Wi-Fi 6 й оптимізує параметри з’єднання з Інтернетом для ліпшої роботи платформ хмарного геймінгу. Новинки Predator та Acer Connect Wave 7 мають вбудоване безоплатне безпекове рішення Trend Micro Home Security Engine, що діятиме впродовж усього терміну роботи. Також пристрої використовують програмне забезпечення Hybrid Quality of Service (QoS), що сумісне із засобом Intel Killer Prioritization Engine для прискорення та розподілу пріоритетів мережевого трафіку.



Маршрутизатор Acer Connect Wave T7 (FF.G2UTA.001) відзначає неординарний хвилястий дизайн корпусу та перспективний стандарт Wi-Fi 7, що забезпечує стабільне з’єднання, мінімальні затримки та передачу даних на швидкостях до 6400 МБ/с. Завдяки смузі пропускання з частотою 320 МГц й новітній технології багатоканального доступу (Multi-link Operation, MLO) досягається приймання та передавання даних одразу на декількох частотах, що забезпечує значно більшу пропускну здатність й мінімізує затримки та вплив перешкод. Топологія MESH-мережі надає гнучкі можливості щодо створення додаткових точок доступу й суттєвого розширення зони покриття. Таке рішення, що доповнене засобами гнучкого конфігурування, забезпечує роботу бездротової мережі по всій території будинку, офісного простору чи садиби. Для побудови гнучких MESH-систем, які відповідають запитам користувачів, Wave 7 доступний у наборах з однієї, двох чи трьох одиниць.





Новий 5G-маршрутизатор Acer Connect X6E 5G (FF.G2KTA.001) призначений для мобільних професіоналів, домашніх офісів та малих підприємств. Пристрій забезпечує швидкий й надійний зв'язок одночасно для великої кількості користувачів та пристроїв, зокрема обладнання IoT (Інтернету речей), без необхідності використання фіксованих ліній й додаткового прокладання кабелів. Завдяки продуктивності Wi-Fi 6E та конфігурації антен 4x4 MU-MIMO у поєднанні з можливостями QoS (Quality of service) й зручним програмним забезпеченням користувачі можуть балансувати та встановлювати пріоритети використання даних між пристроями в мережі. Загалом Connect X6E 5G дозволяє підключати до мережі одночасно до 128 пристроїв. З підтримкою 5G/LTE маршрутизатор швидко й легко налаштувати та використовувати як зручне рішення для резервного підключення до Інтернету, тим самим забезпечивши безперебійну роботу. На відміну від інших маршрутизаторів Acer новинка обладнана 5G-модемом Qualcomm SDX62 та процесором PQ5018 з двома ядрами Arm Cortex-A53 1 ГГц, на борту по 512 МБ оперативної та енергонезалежної пам’яті NAND. Вбудований NFC-модуль дозволяє користувачам підключатися до мережі без введення паролів, просто піднісши свій смартфон впритул до маршрутизатора. Окрім портів WAN та LAN зі швидкістю 1 ГБ/с пристрій оснащений роз’ємом RJ-11 для підключення телекомунікаційного обладнання VoLTE/VoIP для здійснення викликів.





Нові маршрутизатори Predator Connect T7 та Connect X7 5G адресовані мобільним професіоналам, консольним геймерам, стрімерам, користувачам, які потребують швидкого та захищеного підключення до Інтернету. Маршрутизатори Predator Connect T7 (FF.G2RTA.001) та Predator Connect X7 5G (FF.G2PTA.001) використовують можливості Wi-Fi 7 та гнучкі функції побудови й розширення систем Wi-Fi Mesh для потреб геймінгу та забезпечують максимальну пропускну здатність і найліпші можливості без кабелів Ethernet завдяки роботі в діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц та технологіям MLO й Multi-Link Mesh. Бездоганну роботу й наднизькі затримки (менше за 1 мс) гарантує апаратна частина, що базується на 4-ядерному процесорі ARM Cortex 1,5 ГГц з пасивним охолодженням у поєднанні з 1 ГБ оперативної та 512 МБ флешпам’яті. Набір інтерфейсів міститть порт WAN 2,5 ГБ/с, два порти LAN 1 ГБ/с та один USB Type-C. Практичний корпус чорного або білого кольору зі стилізованим LED-логотипом Predator не займає багато місця та зручно розміщується де завгодно у помешканні. Маршрутизатор Connect X7 5G доступний лише в корпусі чорного кольору. На нижній поверхні розташований слот для SIM-карти з підтримкою 5G/LTE для організації резервного каналу доступу в Інтернет.





Маршрутизатор Predator Connect W6x (FF.G2TTA.002) підтримує стандарт Wi-Fi 6 й передає дані зі швидкістю до 6000 Мбіт/с й орієнтований на потреби любителів комп’ютерних ігор. Модель характеризує продуктивне оснащення, як-от 4-ядерний процесор ARM Cortex з частотою 2 ГГц, ОЗП DDR4 обсягом 1 ГБ й флешпам’яттю 512 МБ, тож забезпечує плавний та стабільний ігровий процес онлайн завдяки швидкому відгуку та передачі даних майже без втрат пакетів. Маршрутизатор обладнаний усіма необхідними роз’ємами, як-от порт 2,5 Gigabit Ethernet для підключення до мережі WAN, чотири порти Ethernet 1 ГБ/с та інтерфейс USB 3.0 для під’єднання зовнішніх накопичувачів. Задля зручності налаштування передбачений мобільний додаток Predator Connect та спеціальний світлодіодний індикатор стану підключення, що розміщений на кришці.



Acer Wave 7 SINGLE PACK (FF.G2UTA.001) — очікується у продажу.

Acer Wave 7 DOUBLE PACK (FF.G2UTA.002) — від 7999 грн.

Acer Wave 7 TRIPLE PACK (FF.G2UTA.003) — очікується у продажу.

Acer Connect X6E 5G (FF.G2KTA.001) — від 14899 грн.

Predator Connect X7 5G (FF.G2PTA.001) — від 18499 грн.

Predator Connect T7 (FF.G2RTA.001) — від 8199 грн.

Predator Connect W6x (FF.G2TTA.002) — від 4799 грн.

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