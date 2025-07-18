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Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine 

18 июля 2025 г., 18:27
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Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine

3 липня в Києві відбулися Загальні збори Асоціації IT Ukraine — закрита подія для учасників найбільшого національного об’єднання ІТ-бізнесу країни. У заході взяли участь керівники провідних компаній-членів асоціації, партнери, засновники, а також експертного середовища. Favbet Tech виступила партнером зустрічі. 

Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine

Подію відкрили вітальними промовами президент Асоціації IT Ukraine та співзасновник SoftServe Тарас Кицмей, начальник департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group Марʼян Хомин та маркетинг-менеджер Mercedes-Benz Ukraine Олексій Логінов.

Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine

У межах зустрічі було офіційно прийнято 23 нових компанії до складу Асоціації, а також підбито попередні підсумки роботи організації у першій половині 2025 року — від розбудови галузевої екосистеми та просування бренду України за кордоном до посилення експертизи комітетів.

Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine

Favbet Tech — учасник Асоціації IT Ukraine з 2022 року. Компанія системно підтримує галузеві події, а також є співініціатором створення AI-комітету Асоціації — експертної платформи для розвитку штучного інтелекту в Україні. У липні Favbet Tech також взяла участь у першій стратегічній сесії AI-комітету, присвяченій розробці дорожньої карти для АІ-напряму.

Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine

«Загальні збори IT Ukraine є гарним індикатором стану технологічного ринку країни. Приємно бачити, що навіть на фоні сучасних викликів Асоціація продовжує зростати та запускати нові проєкти для консолідації галузі», — зазначив СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Нові компанії та фокус на ШІ: Як пройшли Загальні збори IT Ukraine

 

 

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