Нові бездротові точки доступу серії SonicWave 600 оснащено технологією Wi-Fi 6

29 сентября 2022 г., 11:25

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Компанія SonicWall оголосила про випуск нових лінійок продуктів для забезпечення безпеки бездротового зв'язку Wi-Fi 6. Завдяки технології Wi-Fi 6 нових точок бездротового доступу SonicWave 600 у поєднанні з диспетчером бездротової мережі (WNM) 4.0 дозволяють організації автоматично надавати безпеку бездротового зв'язку, високу продуктивність і простоту підключення.



«У сучасному світі, організації всіх масштабів використовують високоякісні бездротові мережі, які повинні бути простими в розгортанні, надійними і безпечними», – сказав президент і генеральний директор SonicWall Боб ВанКірк. «Серія SonicWave 600 надає нашим глобальним партнерам і стратегічним провайдерам послуг безпеки ще одне рішення для захисту їх клієнтів за допомогою безпечних, простих в управлінні бездротових підключень в найскладніших умовах».



SonicWall Wireless Network Manager (WNM) 4.0 забезпечує простий і ефективний спосіб безпечного керування бездротовими мережами для підприємств, партнерів і провайдерів послуг безпеки. WNM використовує хмарні технології для посилення управління в складних середовищах за допомогою хмарного порталу управління.



В пристроях серії SonicWave 600 використовується технологія Wi-Fi 6, яка дозволяє збільшити загальну пропускну здатність бездротової мережі в 4 рази в порівнянні з технологією Wi-Fi 5 та знизити час затримки до 75%.



Крім того, серія SonicWave 600 включає ключові функції, що відповідають потребам бізнесу в безпеці, управлінні, простому розгортанні та розширенні, в тому числі:



- Збільшення пропускної здатності бездротової мережі до 4 разів. Висока продуктивність Wi-Fi 6 з використанням технології 802.11ax покращує пропускну здатність, зменшує час затримки та вартість володіння продуктом (TCO).

- Надвисока швидкість бездротового зв'язку в перевантажених мережах. Завдяки технології Wi-Fi 6 серії SonicWave 600 допомагає усунути проблеми, що виникають у перевантажених бездротових мережах, забезпечуючи максимальну швидкість у складних середовищах.

- Покращене запобігання кібератакам. За допомогою бездротових точок доступу, які інтегровані з сервісом «пісочниці» SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP), запатентованою технологією Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI) і Reassembly-Free Deep Packet Inspection.

- Виявлення та усунення загроз. Сканування всього бездротового трафіку, що входить до мережі та виходить із нього, за допомогою технології глибокого аналізу пакетів, а також видалення небезпечних загроз, таких як шкідливі ПО та програми-шпигуни навіть SSL/TLS трафіку.

- Здатність створювати оптимізоване середовище інтернет речей (IoT). Проєктування та розширення високопродуктивних мереж, здатних під'єднати безліч пристроїв у складних умовах.

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