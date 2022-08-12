12 августа 2022 г., 12:25

Pew Research випустили цікаве дослідження – про підлітків та соціальні мережі, причому це аналог дослідження, яке вони проводили у 2014-2015 рр. Як виявляється, 95% підлітків у США дивляться Youtube, на другому місці – TikTok (67%), за 8 років зросла частка Instagram та Snapchat, які тримаються практично на рівні TikTok.

При цьому значно знизилася частка Facebook – з 71% вісім років тому до 32%. З одного боку, аудиторія Facebook за цей час пішла з категорії підлітків, але з іншого боку – нове покоління обирає не Facebook і, коли подорослішає, навряд чи вважатиме за необхідне переходити туди. І це досить сумно для Meta.

Загалом там багато цікавих фактів, раджу прочитати весь звіт.

Нове покоління обирає не Facebook

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