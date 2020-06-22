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Новая видеокарта AMD Radeon Pro 5600M вошла в состав 16-дюймовых MacBook Pro

22 июня 2020 г., 12:35

Новая видеокарта AMD Radeon Pro 5600M вошла в состав 16-дюймовых MacBook Pro

Компания AMD объявила о том, что новый графический процессор AMD Radeon Pro 5600M будет использоваться в 16-дюймовом MacBook Pro. Это решение призвано обеспечивать десктопный уровень графики в компактном формате и даже на ходу.

Видеокарта AMD Radeon Pro 5600M выпущена на базе 7-нанометрового техпроцесса и архитектуры AMD RDNA. Она обладает 40 вычислительными блоками и 8 ГБ памяти с высокой пропускной способностью (HBM2) до 394 Гб/с. Для видеокарты AMD Radeon Pro 5600M заявлена производительность до 5.3 терафлопсов в операциях одинарной точности с плавающей запятой.

«Пользователям-профессионалам сейчас как никогда требуется свобода для творческого решения рабочих задач» — говорит Скотт Херкельман (Scott Herkelman), корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Graphics Business Unit в AMD. «С архитектурой AMD RDNA, видеокарта AMD Radeon Pro 5600M предлагает оптимальное сочетание вычислительной мощи и энергоэффективности, демонстрируя выдающиеся показатели для решения широкого списка сложных графических задач на ходу».


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