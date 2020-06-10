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Новая уязвимость SLS — это Spectre для чипов Arm

10 июня 2020 г., 16:25
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Новая уязвимость SLS — это Spectre для чипов Arm

На этой неделе компания Arm выпустила для разработчиков ПО указания по смягчению рисков, связанных с новой уязвимостью, обнаруженной в архитектуре процессора Armv8-A (Cortex-A).

Этот баг, получивший название SLS (Straight-Line Speculation), относится к категории классических спекулятивных атак по побочным каналам, первыми и самыми знаменитыми представителями которых являются Spectre и Meltdown.

В PDF-документе, обнародованном в понедельник, Arm называет SLS ещё одной формой уязвимости Spectre. Но если обнаруженный в январе 2018 года баг Spectre представлял опасность для центральных процессоров от всех крупнейших производителей, то SLS угрожает только чипам Arm Armv-A.

Несмотря на серьёзность самого бага, Arm считает, что в настоящее время риск от SLS невелик. «Его сложно использовать на практике, и реального эксплойта пока не существует», — написано на сайте ARM в разделе часто задаваемых вопросов о SLS. Тем не менее, компания полагает, что возможность успешной практической атаки нельзя полностью исключить.

Arm уже выпустила патчи для разных проектов FOSS (Free and Open-Source Software), включая FreeBSD, OpenBSD, Trusted Firmware-A и OP-TEE. Компания также предоставила исправления для GCC и LLVM, двух самых популярных на сегодняшний день компиляторов кода. Эти патчи препятствуют компиляции кода, который может быть уязвим к SLS.

В отличие от патчей для Spectre и Meltdown, их применение, по заверениям Arm, не ведёт к снижению системной производительности.

Уязвимость SLS (CVE-2020-13844) была открыта участниками проекта Google SafeSide, изучающими атаки по побочным каналам, использующие недоработки аппаратного обеспечения.


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