Новая сверхбыстрая схема управления ферромагнетиком для энергоэффективных СХД

18 ноября 2020 г., 18:35

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Используя один лазерный импульс, который не переключал ферримагнитный слой, исследователи продемонстрировали гораздо более быстрое и менее энергоемкое переключение ферромагнетика.

Цифровые данные, генерируемые во всем мире каждый год, теперь измеряются в зеттабайтах или триллионах миллиардов байтов, что эквивалентно доставке данных для сотен миллионов книг каждую секунду. Объем генерируемых данных продолжает расти. Если существующие технологии останутся неизменными, то к 2040 году все текущее глобальное потребление электроэнергии будет направлено на хранение данных.

Исследователи из Университета Лотарингии во Франции и Университета Тохоку сообщили об инновационной технологии, которая приводит к резкому сокращению потребления энергии для хранения данных.

В известной технологии используется сверхбыстрый лазерный импульс, длительность которого составляет всего 30 фемтосекунд. Лазерный импульс подается на гетероструктуру, состоящую из ферримагнитных слоев GdFeCo, немагнитных Cu и ферромагнитных слоев Co/Pt.

«Предыдущее исследование, проведенное частью нынешней исследовательской группы, наблюдало магнитное переключение ферромагнитного слоя после того, как ферримагнитный слой был переключен». На этот раз исследователи раскрыли механизм, объясняющий это своеобразное явление, и обнаружили, что поток электронного спина, называемый спиновым током, сопровождающий переключение ферримагнетика GeFeCo, играет решающую роль в инициировании переключения ферромагнетика Co/Pt. Основываясь на этом понимании, они продемонстрировали гораздо более быстрое и менее энергоемкое переключение ферромагнетика. Для этого использовался одиночный лазерный импульс без переключения ферримагнитного слоя. «Это очень хорошая новость для будущих приложений хранения данных, поскольку эта технология может обеспечить эффективную схему записи цифровой информации на магнитный носитель, которая в настоящее время основана на переключении, индуцированном магнитным полем», - говорит Сюнске Фуками (Shunsuke Fukami), соавтор исследования.

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