NovaPay повністю перенесла ключові сервіси застосунку у хмару

30 апреля 2025 г., 12:35

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NovaPay повідомила про завершення чергового етапу цифрової трансформації: критичні системи мобільного застосунку повністю перенесли з фізичних серверів у хмарну інфраструктуру.

«Після впровадження нової архітектури “пропускна здатність” систем нашого додатка зросла на 50%, тобто ми в півтора разу скоротили час усіх транзакцій для наших клієнтів: платежів, переказів, оформлення карток і кредитів. Також це дало можливість суттєво посилити захист даних – відповідно до міжнародних стандартів. Ми створюємо гібридну ІТ-інфраструктуру, яка об’єднує можливості локальних дата-центрів і хмарних сервісів», зазначив Григорій Лісничий, директор ІТ-департаменту NovaPay.

Підкреслюється, що у хмару перенесли ключові сервіси, які відповідають за проведення оплат, захист карткових даних і з’єднання з платіжними системами. Для цього компанія використала рішення від AWS, Google Cloud та українського хмарного провайдера.

Також ІТ-стратегія NovaPay на 2025 рік передбачає впровадження нових систем штучного інтелекту для виявлення шахрайства, перехід на оновлену модель кіберзахисту та запуск власного сховища даних для створення персоналізованих фінансових сервісів.

Нагадаємо, що NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

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