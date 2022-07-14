Нова робоча станція ASUS ExpertCenter E500 G9 підтримує платформу NVIDIA Omniverse Enterprise

14 июля 2022 г., 14:15

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Компанія ASUS представила нову робочу станцію ExpertCenter E500 G9, яка забезпечує продуктивність професійного рівня та гнучкі можливості з розширення конфігурації. Вона націлена на такі завдання, як 3D-дизайн, рендеринг, моделювання та візуалізація. Новинка також підтримує платформу NVIDIA Omniverse Enterprise, що допомагає творчим професіоналам прискорити робочі процеси за допомогою інструментів для співпраці в реальному часі.





ASUS ExpertCenter E500 G9 може бути оснащено новітніми багатоядерними процесорами Intel Core 12-го покоління. Материнська плата робочої станції має слоти PCI Express (PCIe) 5.0, пропускна здатність яких удвічі перевищує характеристики слотів PCIe 4.0, тож ExpertCenter E500 G9 може виконувати завдання, що вимагають інтенсивної обробки даних.



Пропонуючи до 128 ГБ пам’яті DDR5-4800 з корекцією помилок, ExpertCenter E500 G9 забезпечує стабільну роботу системи, автоматично виявляючи та виправляючи пошкоджені дані, що значно знижує ризик виникнення проблем під час обчислень. Швидкісні інтерфейси також сприяють підвищенню продуктивності, саме тому ExpertCenter E500 G9 може бути оснащена двома портами стандарту 2.5G Ethernet, а також опціональним бездротовим модулем Wi-Fi 6E.





У максимальній конфігурації ExpertCenter E500 G9 оснащено високопродуктивною відеокартою NVIDIA RTX A5000, що дає змогу виконувати найскладніші операції з візуалізації. Графічний процесор цієї відеокарти забезпечує продуктивність і можливості, необхідні для роботи над творчими завданнями на платформі NVIDIA Omniverse Enterprise, наприклад для спільної роботи в реальному часі над 3D-моделями й цифровими двійниками за допомогою інструментів реалістичного моделювання.



ASUS також тісно співпрацює з багатьма незалежними розробниками програмного забезпечення (ISV), щоб гарантувати сумісність Omniverse з їхніми рішеннями для 3D-анімації, архітектурного проєктування, конструювання та будівництва.



ASUS ExpertCenter E500 G9 також містить ASUS Control Center, інтегроване ПЗ, яке забезпечує безперебійний віддалений моніторинг та керування пристроями в бізнес-середовищі. ASUS Control Center дозволяє ІТ-адміністраторам віддалено виконувати інсталяцію BIOS, запускати процес оновлення програмного забезпечення та керувати кількома пристроями одночасно, незалежно від того, де перебувають користувачі.

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