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“Нова пошта” відновила роботу, та запустила чат-бот для надання інформації

14 марта 2022 г., 13:12

“Нова пошта” офіційно повідомила, що вже працює майже всюди. Наразі вже відкрито 1500 відділень по всій Україні.

При цьому компанія щоденно відкриває для роботи все нові і нові відділення.

Користувачи можуть отримати всі потрібні послуги в наших відділеннях.

“Ми знаємо, що багато посилок ви ще не забрали у зв’язку із початком війни, але зараз, коли це стало можливим, просимо отримати свої пакунки, що вже прибули, до 20 березня включно”, йдеться у заяві компанії.

Для цього “Нова пошта” запровадила тимчасову безкоштовну переадресацію, але, як відмічається, вже з 21 березня відновиться стандартний тариф на зберігання та переадресацію.

Щоб переадресувати посилку туди, де ви зараз знаходитесь, потрібно зайти у мобільний додаток або на сайт https://tracking.novaposhta.ua

“Нова пошта” також запустила чат-бот https://t.me/npu_info_bot для пошуку працюючих відділень і уточнення графіку їх роботи.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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