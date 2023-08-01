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«Нова пошта» шукає технологічних партнерів у сфері штучного інтелекту, роботизації тощо

1 августа 2023 г., 17:35
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«Нова пошта» створила онлайн-платформу для залучення партнерів до розробки інноваційних продуктів та сервісів спільно з R&D-підрозділом компанії. Вона покликана сприяти співробітництву підприємців-новаторів й появі нових продуктів на українському ринку.

Наразі команда розробників шукає партнерів у таких напрямках: роботизація, сортування та обслуговування клієнтів; штучний інтелект в обслуговуванні; комп'ютерне бачення; пакування нового покоління, зокрема циклічне та ізотермічне; нові сервіси у відділенні; електричний та інший альтернативний транспорт для доставки посилок.

Спеціально для роботи над новими продуктами «Нова пошта» організувала студію NovaTech. Це відкритий інноваційний простір з коворкінгом, лабораторією, шоурумом та надсучасним відділенням. Також тут є експозиція інновацій компанії, де можна побачити роботизований поштомат, перший безпілотник компанії, роборуку та тестовий електромобіль. Загальна площа студії – майже 900 м2, вона розташована на першому поверсі ТЦ «Атмосфера».

NovaTech вже почала співпрацю з партнерами, такими як компанія з розробки та виробництва роботів Deus Robotics, виробник обладнання для автоматизації виробництва Konsort, розробник софту для автоматизації логістики UIS, виробник електронних рішень для автоматизації «Дискові системи» та інші. І вже тестує на практиці перші результати.

«Нова пошта» шукає партнерів у сфері штучного інтелекту, роботизації, комп’ютерного бачення тощо

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