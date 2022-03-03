Нова пошта продовжує працювати там, де це безпечно та можливо.
Частина відділень у містах Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Львів працюють з 8 до 18.
Відділення у інших обласних та районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9:00 до 17:00, у суботу з 9:00 до 18:00, неділя — вихідний.
Список відділень, які працюють станом на 3 березня (xls)
Ситуація змінюється кожну годину, будь ласка, слідкуйте за новинами на сайті, будемо повідомляти про всі зміни.
Нагадуємо, якщо відправлення знаходиться у інших областях — ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна! Для цього натисніть у трекінгу на сайті або мобільному додатку кнопку «переадресація» та виберіть відділення, куди потрібно доставити та є працююче відділення.
Усі посилки, які знаходяться у Новій пошті — зберігаються безкоштовно!
Актуальна мапа працюючих відділень
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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