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Нова пошта продовжує працювати там, де це безпечно та можливо

3 марта 2022 г., 16:21

Нова пошта продовжує працювати там, де це безпечно та можливо.

Частина відділень у містах Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Львів працюють з 8 до 18.

Відділення у інших обласних та районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9:00 до 17:00, у суботу з 9:00 до 18:00, неділя — вихідний.

Список відділень, які працюють станом на 3 березня (xls)

Ситуація змінюється кожну годину, будь ласка, слідкуйте за новинами на сайті, будемо повідомляти про всі зміни.

Нагадуємо, якщо відправлення знаходиться у інших областях — ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна! Для цього натисніть у трекінгу на сайті або мобільному додатку кнопку «переадресація» та виберіть відділення, куди потрібно доставити та є працююче відділення.

Усі посилки, які знаходяться у Новій пошті — зберігаються безкоштовно!

Актуальна мапа працюючих відділень

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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