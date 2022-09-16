“Нова пошта” привезла в Ізюм інтернет, електроенергію та посилки

16 сентября 2022 г., 17:25

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За заявою «Нової пошти», компанія відновила доставляння посилок в Ізюм, під'єднала свій Starlink та генератор, щоб забезпечити ще й інтернет та електроенергію мешканцям. А завтра привезе та видаватиме свою гуманітарну допомогу.



Зараз працює мобільне відділення та адресне доставляння на відправлення та отримання посилок до 30 кг. До кінця тижня буде встановлено мобільне відділення на базі контейнера, яке буде працювати на сонячних батареях.



Для забезпечення стабільної роботи мобільного відділення, «Нова пошта» встановила у місті свій модуль Starlink та генератор. Біля нього мешканці приєднуються до мережі інтернет та підзаряджають свої пристрої.



Відділення працюватиме щодня з 12 до 15 години та розташовується за адресою м.Ізюм, вулиця Київська.



Мешканцям міста та навколишніх сіл доступні послуги відправлення та отримання посилок і документів. Сплатити послуги з доставлення на місці можна через мобільний додаток «Нової пошти», карткою через POS-термінал або відправити посилку коштом отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку.



Нагадаємо, що «Нова пошта» вже працює у Балаклії та Чугуєві на Харківщині.

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