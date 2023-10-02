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«Нова пошта» планує до кінця року збільшити мережу у Німеччині до 20 відділень

2 октября 2023 г., 17:35

Nova Post повідомляє про відкриття свого першого відділення у Гамбурзі. З урахуванням перших двох у Берліні, це вже третє відділення компанії у Німеччині. Відділення розташоване за адресою: Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097. У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставляння в Україну – від п’яти днів.

«Ми швидко розвиваємо власну мережу відділень в Німеччині. До кінця року ми плануємо відкрити ще 17 відділень у Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Дрездені тощо. Крім того, найближчим часом розраховуємо надати можливість нашим клієнтам отримувати посилки з України в поштомати та пункти видачі у магазинах», – сказав Сергій Симонов, СЕО Nova Post у Німеччині.

Нагадаємо, у Німеччині українці можуть також замовити кур'єра Nova Post на будь-яку адресу по всій країні.

«Нова пошта» планує до кінця року збільшити мережу у Німеччині до 20 відділень

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