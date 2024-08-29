Нова АІ-модель Google для створення зображень Imagen 3 стає доступною українською мовою

29 августа 2024 г., 13:35

+11

голос Tweet

Google анонсує нові функції у своєму розмовному чатботі із породжувальним штучним інтелектом Gemini. Наприклад, Gems дозволяє налаштувати Gemini для створення власних персональних експертів зі штучного інтелекту на будь-яку тему, яка вас цікавить. Gems будуть доступними у понад 150 країнах, в Україні поки англійською мовою, для користувачів Gemini Advanced, Business та Enterprise, українську мову буде додано згодом. Крім того, нова модель генерації зображень Imagen 3 стає доступною в Україні українською мовою для користувачів Gemini, Gemini Advanced, Business та Enterprise.

Протягом найближчих днів передплатники Gemini Advanced, Business та Enterprise можуть почати створювати та спілкуватися з Gems – персоналізованими версіями Gemini, які вперше були представлені на конференції Google I/O.

За допомогою Gems можна створити команду експертів, які допоможуть у роботі над складним проєктом, запропонують ідеї для майбутньої події або придумають вдалий підпис для посту в соціальних мережах. Ваш Gem також може запам'ятати детальний набір інструкцій, щоб допомогти заощадити час на нудних, повторюваних або складних завданнях.

Щоб допомогти розпочати роботу, розробники запускають набір готових Gems для різних сценаріїв, зокрема: репетитор із навчання; генератор ідей; кар'єрний консультант; редактор тексту; помічник із програмування тощо.

Також покращили можливості генерації зображень і найближчими днями буде представлено найновішу модель генерації зображень Imagen 3 у застосунку Gemini для користувачів всіма доступними мовами, зокрема українською.

Imagen 3 встановлює новий стандарт якості зображень, генеруючи зображення лише за допомогою кількох слів. Можна навіть попросити Gemini створити зображення в різних стилях – наприклад, фотореалістичні пейзажі, текстуровані олійні картини або фантастичні сцени з пластиліну.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора