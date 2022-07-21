Нова кібератака з використанням шкідливої програми-викрадача

21 июля 2022 г., 8:15

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою «Доповідь0507224.ppt».



Цей файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь».



Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.



Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.



Деталі https://cert.gov.ua/article/861292

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