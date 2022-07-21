Нова кібератака з використанням шкідливої програми-викрадача

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження небезпечного файлу з назвою «Доповідь0507224.ppt».
Цей файл містить зображення-мініатюру, на якій згадується Оперативне командування «Південь».
Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації.
Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.
Деталі https://cert.gov.ua/article/861292
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
|0