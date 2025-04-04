Нова IT-система Міноборони покращить забезпечення військових дронами та РЕБом

4 апреля 2025 г., 8:15

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Закупівельна агенція Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію DOT-Chain Defence – IT-системи, яка має на меті покращити забезпечення військових на фронті.

Система функціонуватиме для забезпечення військових підрозділів безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та РЕР.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні сформувався і розвивається виробничий кластер безпілотних систем. Водночас, з огляду на виклики сьогодення, є потреба у постійному вдосконаленні безпілотних систем різного призначення.

«Міноборони напрацьовує механізми для ефективнішого реагування на нагальні потреби війська. ІТ-система DOT-Chain Defence є одним із таких механізмів», – підкреслив Іван Гаврилюк.

За його словами, система працюватиме у форматі «маркетплейсу», де військові підрозділи зможуть самостійно обирати типи та кількість засобів, які їм потрібні. Таким чином, забезпечення військових безпілотними системами стане оперативнішим, більш точковим і функціонально предметним.

Виробникам ОВТ презентували функціонал системи, надали можливість особисто його протестувати й отримати відповіді на запитання.

«Такі зустрічі з ринком є надзвичайно важливими, адже дозволяють отримати зворотний зв’язок на кожному з етапів розвитку таких масштабних ІТ-систем. Вітчизняний оборонний сектор має великі можливості для розвитку і DOT-Chain Defence має тому сприяти, – сказала Альона Жужа, радниця з ІТ ДОТ. - Очікуємо, що впровадження системи не тільки надасть ринку інструменти для масштабування, але й виведе на якісно новий рівень весь процес забезпечення ЗСУ безпілотними апаратами».

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