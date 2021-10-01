Ноутбуки ASUS Vivobook Pro c OLED-панелями будут предлагаться по цене от 47999 грн

1 октября 2021 г., 16:55

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Украинское представительство ASUS представило в нашей стране новую серию ноутбуков ASUS Vivobook Pro, главной особенностью которых является использование OLED-экранов с диагоналями 14 и 16 дюймов.



Оснащенные 16-дюймовым Vivobook Pro 16X OLED (N7600/M7600) или 14-дюймовым Vivobook Pro 14X OLED (N7400/M7400) OLED-дисплеями, эти ноутбуки нацелены на широкий круг создателей контента от профессионалов до любителей. Разница этих моделей заключается в том, что в 16-дюймовом OLED-дисплее с технологией HDR используется формат 4K при соотношении сторон 16:10 и максимальной яркостью 550 кд/м2, тогда как в 14-дюймовом также с HDR формат – 2,8K при максимальной яркости 600 кд/м2. Для них заявлен охват 100% цветовой гаммы DCI-P3. По заявлению ASUS, это первые в мире ноутбуки, которые сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR True Black 600. Они также обладают сертификатом PANTONE Validated, который подтверждает точность воспроизведения цветов профессионального уровня, и сертификатом эргономичности TÜV Rheinland.



Аппаратная платформа новинок включает процессоры Intel Core i7 H-серии 11-го поколения (N7400/N7600) или мобильные чипы AMD Ryzen 5000 H-серии (M7400/M7600). Они работают с дискретной графикой до NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и до 32 ГБ ОЗУ. В состав системы охлаждения входят два вентилятора с технологией ASUS IceCool Plus. А емкость аккумулятора достигает 96 Вт·ч.



На полноразмерный тачпад с гладкой поверхностью может быть выведен виртуальный интерфейс ASUS DialPad, совместимый с программным обеспечением Adobe для творчества. Отметим также встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и клавиатуру с подсветкой. Набор интерфейсов включает Thunderbolt 4 USB-C в ноутбуках N7400/N7600 на платформе Intel или USB-C в моделях M7400/M7600 на базе процессоров AMD.



Новые ноутбуки предлагаются в нескольких вариантах дизайна, включая серый, белый, черный и серебристый цвета.



Ноутбуки Vivobook Pro 14X/16X OLED уже доступны в Украине по цене от 47999 грн.







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