Новий ноутбук Tecno динамічно змінює забарвлення корпусу

1 сентября 2023 г., 16:25

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На виставці IFA 2023 року дебютував концептуальний ноутбук TECNO MEGABOOK S1 Dazzling Edition. Цей флагманський пристрій оснащений технологією "поліхроматичного фотоізомеру", що, за заявою виробника, робить його першим ноутбуком з поверхнею, що змінює колір. Новинка позиціюється як бізнес-ноутбук для творчих людей.



Використана у ньому технологія White Moon дозволяє монохромній поверхні виявляти кольори під впливом ультрафіолетового випромінювання сонячного світла. Здатність динамічно змінювати колір залежно від впливу сонячного світла дозволяє індивідуально налаштувати зовнішній вигляд ноутбука, відбиваючи його унікальну індивідуальність та сміливо заявляючи про себе у цифровому світі.



На IFA 2023 був також представлений ультратонкий ноутбук TECNO MEGABOOK T1 2023 14inch з корпусом товщиною 14,8 мм і вагою 1,39 кг, що досягнуто завдяки тому, що його корпус виконаний з алюмінію. Заявлено, що використання вбудованого акумулятора місткістю 75 Вт-год дозволило забезпечити до 18,5 годин автономної роботи.



Зазначається, що дизайн 14-дюймового MEGABOOK T1 2023 виконаний у кольорі Monet Violet, тому дозволяє покупцям легко виділитися, роблячи його ідеальним вибором для молодих людей, які завжди шукають нові способи висловити свою індивідуальність.



Ноутбук TECNO MEGABOOK T1 2023 14inch також оснащений функцією OneLeap, що дозволяє користувачам без зусиль підтримувати зв'язок між ноутбуком та смартфоном TECNO. Це підвищує ефективність робочого процесу, дозволяючи користувачам працювати з робочими проєктами та мультимедійним контентом завдяки передачі файлів, обміну даними, спільної роботи на кількох екранах та SwiftTransfer.

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