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Ноутбук Epson Endeavor NJ7000E CAD Design Select оптимизирован для приложений САПР

27 декабря 2019 г., 11:43

Ноутбук Epson Endeavor NJ7000E CAD Design Select оптимизирован для приложений САПР

Компания Epson, традиционно известная своими принтерами, анонсировала продукт в другой категории — ноутбук Endeavor NJ7000E CAD Design Select. Устройство ориентировано на пользователей систем автоматизированного проектирования в 2D и 3D (САПР), включая архитекторов, инженеров и конструкторов.

Endeavor NJ7000E оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1080. Ноутбук получил процессоры Intel девятого поколения (Core i5-9300H или Core i7-9750H) и графику NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Объем оперативной памяти составляет 16 или 32 ГБ, накопителя — 256 ГБ SSD в формате M.2. Также поддерживается конфигурация с объединением SSD в массив RAID.

Отмечается, что Epson Direct протестировала совместимость ноутбука с программой Vectorworks 2019, инструмента для работы с двухмерными или с трехмерными моделями при создании проектов любой сложности в сфере промышленного и гражданского строительства.

На новинку открыт предзаказ по цене от 215 000 иен (почти 2000 долл.).


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