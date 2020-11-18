Ноутбук Acer Swift 5 с антимикробной защитой обойдется от 36899 грн

18 ноября 2020 г., 14:05

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По сообщению украинского представительства Acer, ноутбук Swift 5 нового поколения уже поступил в локальную розницу. Новинка продвигается для тех мобильных пользователей, которым нужен легкий и стильный компьютер, который будет работать весь день.

Конструкция корпуса обновленного Swift 5 выполнена с использованием сплавов магния и лития, которые намного прочнее и легче сплавов алюминия. Это позволило уменьшить массу ноутбука: модель с дискретной графикой на борту весит около килограмма при толщине 14,95 мм. Сенсорный IPS-дисплей с разрешением Full HD и с диагональю 14 дюймов обеспечивает цветовой охват 100% в системе sRGB, а его максимальная яркость — 340 нит. Благодаря сверхтонким рамкам соотношение площади экрана к корпусу составляет 90%, что визуально подчеркивает легкость устройства.

Варианты дизайна устройства включают цвета «золото сафари» и «зеленоватой туман». Главная особенность, присущая только моделям 2020 года, — полная антимикробная защита. Антимикробную защиту имеют поверхность корпуса, клавиатуры, шарнира, устройства считывания отпечатков пальцев и т.д. Экран защищает сверхпрочное стекло Corning Gorilla Glass 3, которое также обладает антимикробным покрытием.

Конфигурация ноутбука включает процессор Intel Core i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и дискретную графику NVIDIA GeForce MX350. По сравнению с предыдущими моделями объем хранилища данных удвоено: новинка оборудована скоростным твердотельным накопителем PCIe NVMe объемом до 1 ТБ. Ноутбук получил обновленные интерфейсы: USB 3.2, Type-C и Thunderbolt 4 для скоростной передачи данных или подключения второго дисплея. В оснащение входит также беспроводной модуль Wi-Fi 6 (802.11ax). Для быстрого входа в среду Windows и обеспечения конфиденциальности ноутбук оснащен сканером отпечатков пальцев.

Заявлено, что батарея обновленного Swift 5 обеспечивает до 17 часов автономной работы, что почти на 20% больше по сравнению с моделями предыдущего поколения. При необходимости ноутбук можно подзарядить от внешнего аккумулятора. Функция быстрой зарядки обеспечивает 4 часа автономной работы за первые 30 минут питания от источника тока. Улучшенная система охлаждения предусматривает несколько режимов работы, которые переключаются сочетанием клавиш Fn + F . Современный режим ожидания (и сертификация Intel EVO) почти втрое уменьшает затраты времени на включение / выключение устройства. Функция Wake On Voice (WoV) позволяет включать ноутбук из состояния сверхнизкого потребления энергии с помощью голосовых команд.

Цены и доступность в Украине:

Acer Swift 5 SF514-55TA (NX.A6SEU.003) — 36899 грн.

Acer Swift 5 SF514-55TA (NX.A6SEU.007) — 38899 грн.

Acer Swift 5 SF514-55TA (NX.A6SEU.005) — 40499 грн.

Acer Swift 5 SF514-55TA (NX.A6SEU.009) — 40899 грн.

Acer Swift 5 SF514-55TA (NX.A6SEU.00C) — 44899 грн.

Acer Swift 5 SF514-55TA (NX.A6SEU.00A) — 48899 грн.

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