Nokia выпускает серийный сервер для промышленных пограничных систем

4 ноября 2021 г., 12:25

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Компания Nokia объявила о выпуске первого в отрасли решения для промышленных пограничных систем, оснащенного нативной поддержкой облака и предназначенного для критически важных решений.



Как отмечается, представленная система поможет предприятиям ускорить реализацию инициатив по цифровизации своих операционных технологий, а также сделать новый шаг по пути к «Индустрии 4.0».



Компания заявила, что Nokia MX Industrial Edge - это новое масштабируемое решение для поддержки приложений и вычислительных нагрузок, отвечающее критически важным потребностям в цифровой трансформации отраслей с высоким уровнем использования активов (например, производство, энергетика и транспорт). Оно представляет собой уникальное сочетание вычислительных ресурсов, СХД, проводных и беспроводных сетей, отраслевых приложений, развертываемых одним щелчком мыши, и автоматизированных средств управления на базе унифицированной локальной платформы цифровой трансформации ОТ.



«Индустрия 4.0» требует повсеместного внедрения цифровизации и налаженного обмена данными между машинами, оборудованием и другими активами в промышленной среде. Гигантские объемы создаваемых данных и высочайшая скорость обмена ими, вместе с потребностью в автоматизации в реальном времени, все чаще вынуждают обрабатывать данные в пограничной среде, как можно ближе к месту их создания. Согласно прогнозу Gartner, к 2025 г. обработка 75% промышленных данных будет происходить в пограничной среде.



Предприятия, внедрившие решение Nokia MX Industrial Edge, смогут использовать преимущества облачной пограничной архитектуры, отвечающей всем требованиям пограничной среды. Эта архитектура, доступная в виде услуги, удобна в эксплуатации и поддерживает повсеместное развертывание. Она снимает вопросы, связанные со сложностью решений, высокими издержками и требованиям к квалификации специалистов, которые обычно возникают при развертывании, интеграции и управлении жизненным циклом высокопроизводительных вычислительных сред и критически важных сетей.



Высокая масштабируемость этой платформы позволяет предприятиям со множеством филиалов (например, логистическим компаниям) использовать идентичный набор технологических решений в каждом филиале, независимо от его размера. В результате подход «Разработал раз, развернул везде» становится осуществимым на практике. Сервер Nokia MX Industrial Edge, построенный на базе облачной среды Nokia Digital Automation Cloud, предлагает предприятиям удобный унифицированный интерфейс пользователя, позволяющий управлять всем, начиная от приложений и заканчивая частными беспроводными сетями.



«Индустрия 4.0» преобразует отрасли, активно использующие разнообразные ресурсы, делая возможной интеграцию и цифровизацию всех процессов и систем в рамках цепочки создания добавленной стоимости на промышленных предприятиях. В результате мы сталкиваемся со взрывным ростом объемов данных. Умение принимать правильные решения на основе этих данных, работая практически в реальном времени, служит основой успеха любых инициатив по цифровой трансформации. Вместе с тем, централизованное облако не позволяет достичь высокой производительности и решить другие вопросы (например, наладить локальное безопасное хранение данных, одновременно защитившись от сбоев подключения к Интернету). Неудивительно, что локальные пограничные решения становятся доминирующей архитектурой для нового поколения приложений ОТ. Разработанный с чистого листа сервер Nokia MX Industrial Edge предлагает гарантированный уровень производительности, безопасности и надежности, требуемый для успешной реализации проектов по цифровизации ОТ», заявил Стефан Литьенс (Stephan Litjens), руководитель подразделения решений Nokia для предприятий.

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