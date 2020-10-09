Nokia получила 100 контрактов на построение 5G-сетей

9 октября 2020 г., 13:05

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Компания Nokia объявила о подписании в III кв. 17 новых коммерческих соглашений на поставку решений 5G. Таким образом в ее портфеле 100 контрактов на поставку оборудованеия 5G, а учитывая коммерческие соглашения об испытаниях общее количество соглашений достигло 160.



Как отмечается Nokia, присутствует на всех передовых рынках 5G. Компания имеет контракты с четырьмя крупнейшими операторами США, тремя ведущими поставщиками услуг связи Японии и тремя основынми провайдерами Кореи. Только на этой неделе Nokia подписала соглашения с операторами BT (Великобритания) и Elisa (Финляндия).



Решения Nokia 5G становятся все более популярными на корпоративном рынке. Сегодня доля корпоративных заказчиков в сделках Nokia по решениям 5G составляет 12%, включая недавно подписанные контракты в области беспроводных сетей с компаниями Deutsche Bahn, Toyota Production Engineering и Sandvik. Кроме того, Nokia заявила, что имеет 180 заказчиков в области частных беспроводных сетей, многие из которых также будут переходить на технологию 5G.

"Мы чрезвычайно рады этому новому результату на пути развития 5G. Мы понимаем, что рынок остается чрезвычайно конкурентным и многое еще нужно сделать. Но мы быстро продвигаемся вперед и подписанные контракты ясно показывают, что наш прогресс оценен заказчиками. Мы искренне ценим постоянную поддержку заказчиков компании и сделаем все, чтобы соответствовать их ожиданиям", заявил Томми Уитто (Tommi Uitto), президент глобальной бизнес-группы мобильных сетей Nokia.

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