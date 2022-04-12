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Nokia остаточно виходить з російського ринку

12 апреля 2022 г., 14:05
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З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було зрозуміло, що продовження присутності в росії неможливе.

Протягом останніх тижнів компанія призупинила поставки, зупинила новий бізнес і перенесла обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії.

Тепер Nokia оголошує про вихід з російського ринку.

“З гуманітарних міркувань західні уряди висловлюють занепокоєння щодо ризику виходу з ладу критичної інфраструктури телекомунікаційної мережі в Росії. Вони також наголосили на важливості забезпечення безперервного потоку інформації та доступу до Інтернету для росіян. Тому, коли ми виходимо, ми намагатимемося надати необхідну підтримку для підтримки мереж і подаємо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій”, йдеться у заяві.

Що стосується фінансового впливу рішення, на долю Росії припало менше 2% чистих продажів компанії у 2021 році. Враховуючи високий попит, який спостерігається в інших регіонах, фінскій виробник не очікує, що це рішення вплине на здатність досягти прогнозів на 2022 рік, наведених у фінансовому звіті Nokia за 4 квартал і 2021 рік, що був опублікован 3 лютого. “Ми очікуємо, що це рішення призведе до створення резерву в першому кварталі в розмірі приблизно 100 мільйонів євро, що вплине на наші звітні, але непорівнянні фінансові показники”, підкреслюється у заяві.

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