Nokia очолює проект розробки дронів для захисту критичної інфраструктури Європи

5 июня 2025 г., 11:45

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Консорціум із понад 42 організацій на чолі з Nokia розпочав роботу над масштабним проектом безпілотних систем, що має на меті підвищити захист та стійкість найважливіших інфраструктур Європи. Про це у середу повідомив фінський виробник мережевого обладнання.



Цей проект, який отримав назву PROACTIF, спрямований на посилення технологічної стійкості Європи та її лідерства у сфері електронних компонентів та систем (ECS), а також на підтримку автономності європейської індустрії дронів та робототехніки.



Очікується, що до 2035 року проект принесе Nokia близько 90 мільйонів євро доходу, призведе до створення 50 нових продуктів та понад 15 галузевих патентів, забезпечивши збільшення частки ринку та лідерських позицій.



Учасники консорціуму, що включає стартапи, університети та оборонні компанії з 13 країн, розроблятимуть нові можливості, такі як лазерні або радарні датчики, на основі апаратних платформ, зокрема дронів. Проект передбачає розробку дев'яти передових технологічних будівельних блоків та п'яти сучасних платформ безпілотних транспортних засобів (UxV), з акцентом на взаємодію, автономність та швидке розгортання для задоволення суспільних та ринкових потреб Європи у сфері цивільної безпеки та управління надзвичайними ситуаціями.



Вторгнення рф в Україну наочно продемонструвало неспроможність Європейського Союзу захистити свої життєво важливі системи – вразливість, що була різко підкреслена зростаючою здатністю безпілотних апаратів завдавати руйнувань глибоко на ворожій території. "Захист нашої критичної інфраструктури не завжди був першочерговим пріоритетом", – зазначив у інтерв'ю Reuters керівник проекту Томас Едер (Thomas Eder) з Nokia, який є головою відділу вбудованих бездротових рішень у компанії, додавши, що фінансування ЄС для аналогічного проекту не було надано лише кілька років тому.



Проект фінансується частково країнами-учасницями, компаніями та ЄС у рамках програми "Chips Joint Undertaking". Ця ініціатива, зокрема, дозволяє брати участь і країнам, що не входять до ЄС, таким як Ізраїль.



Серед відомих компаній, залучених до цієї ініціативи, є американський виробник чіпів Nvidia, а також європейські оборонні фірми Safran, Leonardo та Saab.



Nokia активно прагне розширити свою присутність у оборонному секторі, оскільки новий генеральний директор компанії визначив цей напрямок як один із пріоритетних, поряд з центрами обробки даних та штучним інтелектом. Це свідчить про стратегічний зсув у фокусі компанії. Проект з розробки повітряних, наземних та підводних роботів, спочатку розрахований на три роки, також, як очікується, створить сотні нових робочих місць та залучить понад 40 мільйонів євро додаткових інвестицій.



Хоча ініціатива спрямована переважно на цивільну безпеку, зокрема для моніторингу та захисту ліній електропередач, електростанцій, залізниць та портів, на питання про можливість її подальшого використання у цілях оборони, Едер відповів: "Я думаю, це дуже ймовірно". Проте, на даний момент, фокус залишається на забезпеченні стійкості та безпеки критично важливих цивільних систем.

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