 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 51 (1246)

13.12 - 20.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Nokia: 5G на 90% более энергоэффективны, чем сети предыдущих поколений

21 декабря 2020 г., 16:05
0 
 

Новое исследование, проведенное компаниями Nokia и Telefónica, показало, что 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети 4G. Исследователи измеряли энергопотребление в беспроводной сети доступа Telefónica в течение трех месяцев. Развертывание сетей 5G приведет к резкому росту объемов трафика, поэтому очень важно, чтобы объемы потребляемой энергии не росли такими же темпами. Исследование еще раз подтверждает приверженность обеих компаний идеям защиты окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями.

Широкая программа тестирования включала одиннадцать заранее подготовленных сценариев нагрузки и изменения потребляемой энергии на один мегабит в секунду. Результаты показали, что энергоэффективность технологии беспроводного доступа 5G RAN значительно превышает аналогичные показатели традиционных технологий, чему способствует ряд аппаратных и программных функций, позволяющих экономить энергию. В ходе исследований использовались продукты из семейства Nokia AirScale, в том числе базовые станции AirScale и активные антенные решения AirScale Massive MIMO. Исследователи измеряли реальное энергопотребление на базовых станциях при нагрузке от 0 до 100%. Помимо этого, проводился удаленный мониторинг реального энергопотребления с помощью систем сетевого управления.

Технология 5G оказалась более экологичной. На каждый затраченный киловатт она передает гораздо больше данных, чем любые предыдущие поколения беспроводных технологий. Однако в сетях 5G нужно принимать дополнительные меры по повышению энергоэффективности и минимизации выбросов углеводородов, поскольку общие объемы трафика в этих сетях будут расти в геометрической прогрессии. На уровне базовых станций и на сетевом уровне можно принять ряд энергоэффективных мер, таких как внедрение малых сот, новых архитектур 5G и протоколов, которые в своей совокупности могут еще более увеличить энергетическую эффективность беспроводных сетей.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  