Nokia: 5G на 90% более энергоэффективны, чем сети предыдущих поколений

21 декабря 2020 г., 16:05

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Новое исследование, проведенное компаниями Nokia и Telefónica, показало, что 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети 4G. Исследователи измеряли энергопотребление в беспроводной сети доступа Telefónica в течение трех месяцев. Развертывание сетей 5G приведет к резкому росту объемов трафика, поэтому очень важно, чтобы объемы потребляемой энергии не росли такими же темпами. Исследование еще раз подтверждает приверженность обеих компаний идеям защиты окружающей среды и борьбы с климатическими изменениями.



Широкая программа тестирования включала одиннадцать заранее подготовленных сценариев нагрузки и изменения потребляемой энергии на один мегабит в секунду. Результаты показали, что энергоэффективность технологии беспроводного доступа 5G RAN значительно превышает аналогичные показатели традиционных технологий, чему способствует ряд аппаратных и программных функций, позволяющих экономить энергию. В ходе исследований использовались продукты из семейства Nokia AirScale, в том числе базовые станции AirScale и активные антенные решения AirScale Massive MIMO. Исследователи измеряли реальное энергопотребление на базовых станциях при нагрузке от 0 до 100%. Помимо этого, проводился удаленный мониторинг реального энергопотребления с помощью систем сетевого управления.



Технология 5G оказалась более экологичной. На каждый затраченный киловатт она передает гораздо больше данных, чем любые предыдущие поколения беспроводных технологий. Однако в сетях 5G нужно принимать дополнительные меры по повышению энергоэффективности и минимизации выбросов углеводородов, поскольку общие объемы трафика в этих сетях будут расти в геометрической прогрессии. На уровне базовых станций и на сетевом уровне можно принять ряд энергоэффективных мер, таких как внедрение малых сот, новых архитектур 5G и протоколов, которые в своей совокупности могут еще более увеличить энергетическую эффективность беспроводных сетей.

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