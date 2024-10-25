Держкомісія підтримала впровадження в Україні новітнього стандарту Wi-Fi 6E

25 октября 2024 г., 14:32

За інформацією НКЕК, пропозиції щодо відкриття для нового стандарту діапазону 6 ГГц погоджено на Засіданні НКЕК та запропоновано Мінцифри внести відповідні зміни до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.



Новий стандарт Wi-Fi 6E забезпечить:

- збільшення пропускної здатності для Wi-Fi мереж (480 МГц додаткового спектра), що означає вищу швидкість, меншу затримку та одночасну передачу набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi;

- гармонізацію використання радіочастотного спектра для радіотехнології Wi-Fi з ЄС;

- постачання сучасного радіообладнання в Україну.



Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських – на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.

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