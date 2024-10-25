Держкомісія підтримала впровадження в Україні новітнього стандарту Wi-Fi 6E

За інформацією НКЕК, пропозиції щодо відкриття для нового стандарту діапазону 6 ГГц погоджено на Засіданні НКЕК та запропоновано Мінцифри внести відповідні зміни до Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.
Новий стандарт Wi-Fi 6E забезпечить:
- збільшення пропускної здатності для Wi-Fi мереж (480 МГц додаткового спектра), що означає вищу швидкість, меншу затримку та одночасну передачу набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi;
- гармонізацію використання радіочастотного спектра для радіотехнології Wi-Fi з ЄС;
- постачання сучасного радіообладнання в Україну.
Умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських – на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.
Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора
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