«Ніщо не зупинить ідею, час якої настав...»

Не буде блюзнірським застосувати слова нашого провідника до втілення переходу індустрії на односокетні сервери.





У 2018 році на сторінці корпоративного блогу Dell був розміщений допис «Зростання популярності односокетних серверів» за співавторством Роберта Хормута, віце-президента та технічного директора Dell EMC В ньому обговорювались зміни в архітектурі серверів.









Березень 2019. В інтерв’ю засновнику сайту Servethehome Патріку Кеннеді той самий Роберт Хормут визнає вплив AMD на продуктову політику Dell: «Сучасні односокетні сервери можуть підтримувати широкий спектр поширених робочих навантажень і є дуже ефективним способом управління деякими моделями ліцензування програмного забезпечення. Односокетні сервери також дозволяють розподілити щільність потужності по всьому центру обробки даних, що може зменшити кількість точок перегріву. Завдяки AMD EPYC Dell EMC змогла внести деякі значні інновації з точки зору прямої підтримки дисків NVMe. Два з наших трьох серверів PowerEdge на базі AMD EPYC оптимізовані для односокетних серверів не просто так».





Квітень 2019. На шпальтах корпоративного видання The Next Platform Роберт Хормут розвиває стратегію односокетності у програмній статті «Why Single-Socket Servers Could Rule the Future». «Великі симетричні багатопроцесорні системи (SMP) колись панували на підприємствах, подібно до того, як динозаври бродили по землі. … Але сьогодні ми вступаємо в еру потужних, високоінтегрованих багатоядерних процесорів, і аргумент на користь спільного використання того, що залишилося – вводу-виводу, блоку живлення, вентиляторів тощо – стає дуже слабким. Фактично, це призводить до проблем з енергоспоживанням та продуктивністю..». Ілюстративним матеріалом як і раніше є процесори AMD EPYC та односокетні платформи, побудовані навколо них.





(Така активність не проходить непоміченою і в 2020 році Роберт Хормут опановує нову посаду - корпоративного віце-президента з архітектури та стратегії в групі рішень для центрів обробки даних, AMD. Хороші євангелісти – на вагу золота).





Вересень 2021. Тімоті Морган, провідний журналіст The Next Platform, задається питанням «Is The Shift To Single-Socket Servers Starting?» . Сам же відповідає: «Одним з ключових стратегічних кроків AMD, плануючи своє повернення в центри обробки даних, було збільшення обчислювальних ресурсів, вводу/виводу та пам'яті на одному серверному сокеті, водночас створюючи цей сокет з чіплетів, які були значно дешевшими у виробництві та інтеграції, ніж монолітний чіп, який вставлявся б у той самий сокет.» Наведена поточна оцінка IDC «ринок дещо змістився в бік односокетних серверів».





Вересень, 2023. Роберт Хормут, вже на новій посаді в AMD, розвінчує застарілі міфи : «Сьогодні двосокетні сервери не потрібні для горизонтального масштабування. Сучасні односокетні сервери на базі процесорів AMD EPYC можуть забезпечити оптимальний варіант для сукупної вартості володіння: процесори EPYC мають достатню кількість ядер, обсягу пам'яті та обсягу вводу/виводу для задоволення потреб більшості додатків».





Червень 2025. Нарешті дочекалися згадки про Intel. Процесори Xeon 6 із P-ядрами пропонують достатню обчислювальну потужність і кількість ліній PCIe для вводу/виводу. Дозріла і Dell. Компанія презентує PowerEdge R470, односокетний сервер форм-фактора 1U на Intel. Він «розроблений, щоб допомогти вам задовольнити ваші бюджетні потреби, забезпечуючи оптимізоване живлення та збалансовану продуктивність у вашому центрі обробки даних»

Не треба бути глибоким експертом, щоб відчувати архітектурні зсуви. Односокетні сервери – це стовпова дорога, а не узбіччя серверної індустрії. Як і поширення графічних обчислень та витіснення NVMe всіх інших типів носіїв із серверів.

