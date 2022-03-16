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Німеччина випустила попередження для користувачів російського антивіруса Kaspersky

16 марта 2022 г., 8:35

Як повідомляє Reuters, Агентство кібербезпеки Німеччини (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) у вівторок попередило користувачів антивірусного програмного забезпечення, розробленого московською «Лабораторією Касперського», про серйозний ризик хакерської атаки.

Агентство BSI заявило, що російська компанія може бути примушена агентами російського уряду зламати ІТ-системи за кордоном або встроєні агенти можуть таємно використовувати її технологію для здійснення кібератак.

Касперський заявив, що є приватною компанією, яка не має зв'язків з російським урядом. У заяві йдеться, що попередження BSI було політично вмотивованим.

Попередження BSI з’явилося, коли вторгнення Росії в Україну загострюється внаслідок обстрілу російською армією Києва.

BSI заявляє, що німецькі компанії, а також державні установи, які керують критично важливою інфраструктурою, находяться в умовах підвищенного ризику хакерських атак.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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