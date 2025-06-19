Німеччина допоможе «зеленому» відновленню та трансформації вугільних регіонів України

19 июня 2025 г., 10:25

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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що офіційно стартувала Програма Power4JustTransition, яка впроваджується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У рамках офіційного запуску Міндовкілля підписало з німецькими партнерами Меморандум про реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Енергія для справедливої трансформації».

Як відзначила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, проект допомагатиме Уряду України у формуванні стратегічних засад справедливої енергетичної трансформації та відбудови енергетичної системи за європейськими стандартами. Працюватиме проект й з громадами щодо розробки та реалізації місцевих планів розвитку та підвищення енергетичної безпеки, а також залучення інвестицій на реалізацію конкретних проектів. Бюджет проекту МТД – 26 млн євро.

Під час урочистого відкриття Програми Power4JustTransition Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні Уряд ухвалює Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Це перший стратегічний документ національного рівня, який стане дорожньою картою як для органів влади, так і міжнародних партнерів. Програма охоплює заходи у 38 громадах, пов’язаних з вуглевидобуванням та тепловою генерацією. У рамках програми буде зосереджено увагу на чотирьох ключових напрямках – це підтримка місцевої економіки, розвиток децентралізованої і диверсифікованої енергетики, людський капітал та екологічна стійкість. Цей документ також є результатом тісної співпраці з німецькими партнерами.

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