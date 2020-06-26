Неувядающее наследие Алана Тьюринга: 10 идей за пределами Enigma

26 июня 2020 г., 18:05

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23 июня исполнилось 108 лет со дня рождения Алана Тьюринга, известного криптографией военного времени и личной трагедией. Но его наследие намного шире. Один из истинных отцов вычислительной техники, он также сделал много других достижений, которые только сейчас становятся полностью оцененными.

По случаю этой даты ZDNet.com переиздала статью профессора математической логики в университете Лидса С. Барри Купера (S Barry Cooper), первоначально опубликованную в 2012 г. Ниже приводится ее краткое содержание.

Нет ничего примечательного в том, что достижения математиков остаются непризнанными в более широком мире, изменившемся благодаря их открытиям.

Скрытая история Алана Тьюринга является лишь особенно причудливым примером.

Жизнь и наука Тьюринга обитали в загадочной области между вычислимым и невычислимым. И в своих исследованиях, и в своей жизни он настойчиво пытался понять вещи в том, что мы можем описать только как вычислительный смысл.

Конечно, граница между вычислимым и невычислимым является опасной областью, как он обнаружил в последние годы своей жизни, принося жестокую неопределенность и довольно непредсказуемый конец.

Итак, каковы же эти 10 идей?

1. Вычисления

Машина Тьюринга сделала для вычислительной математики то же, что вычислительная математика Ньютона сделала для динамики частиц. Математика развеяла науку.

В более широком смысле это позволило многим сформулировать привычные ожидания науки, поддерживаемые Ньютоном, - так называемую лапласову модель - в рамках точной математической модели.

Сегодня мы выдвигаем некоторые из собственных вопросов Тьюринга о полноте его вычислительной модели.

2. Универсальность и программы как данные

Конечно, аспекты модели Тьюринга 1936 года ожидались другими, такими как Эмиль Пост. Ключевым дополнительным компонентом была универсальность, основанная на кодировании машин в качестве данных. Эта существенная особенность современного компьютера часто не понимается - хотя она, безусловно, была признана Джоном фон Нейманом и реализован в его отчете EDVAC 1945 года, который был столь важен в дальнейшей разработке компьютера с хранимой программой.

3. Программы как материализованные данные

Конечно, огромное количество труда и изобретательности ушло на создание универсальных машин, и вклад Тьюринга был очень важной частью этого. Ранние программируемые машины, конечно, не были универсальными. Средство обработки «программа как данные» современных компьютеров включает в себя труднопреодолимые воплощенные элементы абстракции Тьюринга.

Первым компьютером с хранимой программой, который работал, был манчестерский «Baby» 1948 года. По этому критерию выходят пионеры вычислительных машин, такие как Джон Атанасофф («первый электронный цифровой компьютер»), Чарльз Бэббидж (Аналитический движок с 1837 года), Конрад Цузе или Turing Bombe, Colossus и ENIAC - все их программы были в значительной степени записаны на внешних лентах и тому подобное.

4. Информация - скрытие и отображение

Однако рассматривая математику, нет сомнений в том, что она играет важную роль в расшифровке мира, в котором мы живем. Уинстон Черчилль, Алан Тьюринг и тысячи людей, посвятивших годы своей жизни тайной деятельности в Блетчли-Парке, были «гусями, которые несли золотые яйца», но никогда не гоготали».

5. Открытие неразрешимости

Всего за шесть лет до публикации «вычислимых чисел» Тьюринга Дэвид Гильберт громко провозгласил в Кенигсберге во вступительном слове перед Обществом немецких ученых и врачей, что:

«Для математика не существует Ignorabimus, и, на мой взгляд, и для естествознания … Истинная причина, по которой [никому] не удалось найти неразрешимую проблему, заключается в том, что, по моему мнению, нет неразрешимой проблемы».

Неразрешимая проблема Тьюринга заключалась в том, чтобы решить, будет ли его универсальная машина успешно вычисляться или нет. И следствием, известным в течение многих лет как «Теорема Чёрча», был нелогичный факт, что нет компьютерной программы для решения данного предложения логики первого порядка, является ли оно логически верным или нет.

6. Карта пути к невычислимому

Из всех работ Тьюринга его работа 1939 г. «Системы логики, основанные на порядковых числах» является наименее понятой. Была основная идея, что мы могли бы исследовать невычислимое с помощью итеративного приближения, возможно, даже найти способ вычисления за пределами барьера Тьюринга (машины).

Он обнаружил, что могут существовать вычислимые маршруты в невычислимых. Но это был поиск путей, которые победили машину. Конечно, математик очень хорошо знаком с этим явлением. Существует хорошо известная история о том, как Пуанкаре застрял в проблеме, оставил ее, чтобы путешествовать в автобусе, и решение пришло к нему полным и меметическим независимо от сознательного рационального мышления.

7. Оракулы и интерактивность

В этой длинной статье 1939 года скрыта одна страница, которая оказала огромное влияние на математику невычислимых. Мир вокруг нас - это мир информации, и мы не можем быть уверены, что вся эта информация возникла вычислимо - например, она могла быть доставлена через квантовое случайное явление, которое в недавних работах Калуде и Свозила вполне может быть связано с несовместимостью.

Как ни странно, несмотря на более поздний интерес Тьюринга к интерактивным вычислениям, он, похоже, никогда не вернулся к своей модели машины Оракула Тьюринга. Математическая разработка была оставлена Эмилю Посту и Стивену Клини и их преемникам, и с тех пор она стала богатым полем исследований, которые обещают реальную отдачу, которую Тьюринг нашел бы захватывающей.

8. Моделирование мозга

Некоторые из самых интересных работ Тьюринга - печально прерванные в 1954 году - были сделаны в последние несколько лет. Для Тьюринга человеческий мозг всегда был и вдохновением, и вызовом для его работы над вычислительными машинами. И он попытался дать характерно базовый подход как физическому, так и ментальному, этим двум утомительным спутникам философа разума.

В 1948 году Тьюринг предложил свои «неорганизованные машины», которые стали альтернативой модели нейронной сети более известным предшественникам Уоррена МакКаллока и Уолтера Питтса.

9. Тест Тьюринга и ИИ

На другом конце шкалы у нас есть знаменитая статья Тьюринга 1950 года в Mind, проницательно сужающая то, что можно разумно сказать о человеческом интеллекте, и обсуждающая в некоторых деталях его основанный на наблюдениях тест на интеллектуальную машину. Итоговый «тест Тьюринга» все еще доминирует в мышлении людей по этому вопросу.

10. Как природа вычисляет

К удивлению тех, кто находится за пределами биологии и медицины, наиболее цитируемыми из работ Тьюринга является его финальная статья за 1952 год «Химическая основа морфогенеза». И во многих отношениях это один из его самых оригинальных и, возможно, призрачных набегов в мир вычислений.

Последовательность видения Тьюринга в конце его короткой жизни дает нам морфогенез, населяющий тот же фрактальный мир, что и множество Мандельброта; тот же вычислительный мир, что и проблема остановки для универсальной машины Тьюринга; та же крупномасштабная структура, что и в наблюдаемой Вселенной.

11. Год Алана Тьюринга

Итак, что мы будем праздновать в 2012 году? Прежде всего, это должно быть дальнейшее влияние видения Тьюринга на некоторые из наиболее важных направлений исследований сегодня.

У Тьюринга был удивительный инстинкт распознавания больших вопросов о том, как устроен мир. Работа Тьюринга о природе вычислений определила компьютерную революцию, которая изменила наш мир. Мы должны отметить, как Тьюринг объединил практическое и дальновидное, и дал нам как технологические прорывы, так и постоянное ощущение тайны того, что находится за ее пределами.

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