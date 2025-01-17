Netpeak Group з партнерами створила застосунок для емоційної підтримки українців

17 января 2025 г., 18:35

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Креативна агенція I Am Idea спільно зі стартап-студією Kiss My Apps (входить до групи IT-компаній Netpeak Group) створили застосунок для підтримки емоційного стану українців – «єЗараз», який вже можна завантажити в App Store або Google Play. Розробку підтримало також Міністерство цифрової трансформації.

Застосунок надсилає сповіщення про необхідність зупинитися, вдихнути та зосередитися на поточному моменті. Основна мета – допомогти не загубитися в щоденних турботах, щоб не втрачати зв’язок із собою у метушні зовнішнього світу.

За словами його розробників, застосунок – не просто технологічне нововведення. Це цифровізація позитивного впливу на настрій людей, можливість кожного дня отримувати дієві поради, слова підтримки та любові. «єЗараз» – це особистий помічник у пошуку спокою, радості та гармонії. Доступний кожному українцю тут і зараз.

«Ми долучилися до проєкту разом із Netpeak Group, щоб створити просте й зрозуміле рішення для емоційного переключення українців. Очевидно, застосунок не замінить користувачам терапію. Але це гарна можливість заземлитися й нагадати собі, що єдине, на що можна вплинути, – це тут і зараз», – зазначає Дмитро Лола, CEO та co-founder Kiss My Apps.

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