Netflix подає позов проти Broadcom через патенти на віртуальні машини VMware

25 декабря 2024 г., 16:10

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Як пише Reuters, гігант сегменту мережевої трансляції кінофільмів Netflix судиться з Broadcom через патенти на віртуальні машини, що належать її дочірній компанії VMware.

Згідно з позовом Netflix до федерального суду Каліфорнії компанія заявила, що хмарне програмне забезпечення VMware порушує п'ять патентів, пов'язаних з віртуальними машинами.

Три патенти стосуються використання процесорів у віртуальних машинах, а два - принаймні однієї віртуальної машини в балансувальнику навантаження. Віртуальні машини мають фундаментальне значення для хмарних обчислень, оскільки вони емулюють фізичну архітектуру комп'ютерних систем і дозволяють масштабувати обчислювальні ресурси в хмарних системах.

Позов стосується продуктів VMware vSphere Foundation, VMware Cloud Foundation, VMware Cloud on AWS та хмарних рішень, що пропонуються такими компаніями, як Microsoft, Google, Oracle, IBM та Alibaba.

У сукупності Netflix назвала вищезгадані продукти частиною свого «424 Patent» і заявила, що VMware навмисно порушує її з 2012 року, коли VMware стало відомо про патент. «Patent 424 був процитований експертом Бюро патентів і торгових марок США під час відхилення заявки VMware, яка в кінцевому підсумку була видана як патент США № 8,650,564», - йдеться у позові Netflix.

Враховуючи цю обізнаність, Netflix стверджує, що Broadcom і VMware займалися «навмисним порушенням», і просить суд зобов'язати Broadcom виплатити збиткі.

Згідно з повідомленням Reuters, Netflix і Broadcom ведуть тривалу патентну суперечку з 2018 року щодо ймовірного порушення Netflix патентів Broadcom на технологію потокового відео. Справи були порушені в Каліфорнії, Німеччині та Нідерландах. Судовий розгляд у США запланований на червень.

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