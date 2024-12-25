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Netflix подає позов проти Broadcom через патенти на віртуальні машини VMware

25 декабря 2024 г., 16:10
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Як пише Reuters, гігант сегменту мережевої трансляції кінофільмів  Netflix судиться з Broadcom через патенти на віртуальні машини, що належать її дочірній компанії VMware.
 
Згідно з позовом Netflix до федерального суду Каліфорнії компанія заявила, що хмарне програмне забезпечення VMware порушує п'ять патентів, пов'язаних з віртуальними машинами.
 
Три патенти стосуються використання процесорів у віртуальних машинах, а два - принаймні однієї віртуальної машини в балансувальнику навантаження. Віртуальні машини мають фундаментальне значення для хмарних обчислень, оскільки вони емулюють фізичну архітектуру комп'ютерних систем і дозволяють масштабувати обчислювальні ресурси в хмарних системах.
 
Позов стосується продуктів VMware vSphere Foundation, VMware Cloud Foundation, VMware Cloud on AWS та хмарних рішень, що пропонуються такими компаніями, як Microsoft, Google, Oracle, IBM та Alibaba.
 
У сукупності Netflix назвала вищезгадані продукти частиною свого «424 Patent» і заявила, що VMware навмисно порушує її з 2012 року, коли VMware стало відомо про патент. «Patent 424 був процитований експертом Бюро патентів і торгових марок США під час відхилення заявки VMware, яка в кінцевому підсумку була видана як патент США № 8,650,564», - йдеться у позові Netflix.
 
Враховуючи цю обізнаність, Netflix стверджує, що Broadcom і VMware займалися «навмисним порушенням», і просить суд зобов'язати Broadcom виплатити збиткі. 
 
Згідно з повідомленням Reuters, Netflix і Broadcom ведуть тривалу патентну суперечку з 2018 року щодо ймовірного порушення Netflix патентів Broadcom на технологію потокового відео. Справи були порушені в Каліфорнії, Німеччині та Нідерландах. Судовий розгляд у США запланований на червень.
 

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