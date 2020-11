NetApp выпустила решения для управления данными в мультиоблачной среде

4 ноября 2020 г., 10:25

Компания NetApp представила, по ее заявлению, революционное бессерверное решение для контейнеров от Spot by NetApp, новую автономную платформу для управления вычислениями в гибридном облаке, а также облачные решения для виртуальных десктопов.



Как отмечается, новые возможности NetApp помогают упростить и оптимизировать управление данными в мультиоблачной среде для достижения максимальной производительности при минимальных затратах, обеспечивая полную мобильность для облачных приложений с большими объемами данных и предоставляя комплексные решения для работы в гибридных облачных средах.



«Цифровая трансформация стала ключевым условием для компаний, которые стремятся преуспеть в условиях новой реальности. Для достижения успеха предприятиям необходимо оптимизировать гибридные мультиоблачные ИТ-архитектуры, — заявил генеральный директор NetApp Джордж Куриан. — Независимо от того, на каком этапе трансформации находятся заказчики, NetApp поможет им сформировать свою data fabric, которая позволит максимально повысить ценность данных, обеспечить оптимальную работу приложений и раскрыть полный потенциал своих облаков».



Новаторское бессерверное решение для контейнеров Spot Storage by NetApp в сочетании со Spot Ocean by NetApp, позволяет компаниям без необходимости администрирования сервисов хранения и управления данными создавать, развертывать и запускать приложения на базе микросервисов Kubernetes.



Новая автономная платформа NetApp Cloud Manager, обеспечивающая единый опыт управления гибридными мультиоблачными сервисами NetApp для хранения и управления данными. Платформа обеспечивает полную видимость и контроль в локальном хранилище, Azure, AWS и GCP, а также предоставляет простой и интуитивно понятный опыт для более продвинутых дата-сервисов: синхронизация и резервное копирование данных, тиринг, кэширование файлов и обеспечение соответствия нормативам.



Новое полностью автоматизированное облачное решение NetApp Virtual Desktop Management Service (VDMS) и новый апробированный дизайн инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI) в гибридном облаке. Эти решения помогают компаниям масштабировать свои инфраструктурные ресурсы, чтобы удовлетворять постоянно возрастающие потребности в связи с переводом сотрудников на удаленную работу. Ресурсы можно непрерывно оптимизировать без усложнения процесса и при сокращении расходов до 50%.

