NetApp и команда Ducati продолжат сотрудничество в серии MotoGP-2020

3 февраля 2020 г., 14:35

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Компания NetApp объявила о подписании нового официального спонсорского соглашения с командой Ducati Corse на чемпионат мира MotoGP 2020 года, что позволит ей сохранить лидерство в цифровой трансформации самых престижных мотоциклетных гонок в мире.



Команда Ducati MotoGP 2020 была официально представлена на встрече с прессой и партнерами.



Основанная в 1926 году, компания Ducati является ведущим производителем спортивных мотоциклов, известных своими высокопроизводительными десмодромными двигателями, инновационным дизайном и передовыми технологическими решениями. В 2012 году компания вошла в состав Volkswagen Group.



Ducati начала сотрудничать с NetApp в 2018 году для того, чтобы через свое подразделение Ducati Corse в полной мере использовать потенциал данных в мире мотогонок. Продлевая технологическое партнерство с NetApp, производитель мотоциклов из Болоньи подтверждает, что будет и дальше использовать для цифровой трансформации компании свою data fabric, построенную на решениях NetApp.



В течение последнего года Ducati активно переводила свою IT-инфраструктуру на гиперконвергентные решения, и на сегодняшний день на них построена инфраструктура филиалов компании в США, странах Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Тихого океана. Эти решения также позволяют гоночной команде Ducati улучшать свои результаты на трассе и в рамках чемпионата мира MotoGP. Кроме того, более 200 приложений, консолидирующих и обеспечивающих защиту всей среды данных Ducati, сегодня работают на флэш-решениях NetApp.



В последнее время Ducati, при поддержке NetApp, разрабатывает инновационные решения и реализует многочисленные цифровые проекты — от HPC-моделирования для повышения аэродинамических характеристик мотоциклов до создания подключенных к интернету моделей, от разработки и реализации приложения Ducati Link, позволяющего мотоциклистам настраивать параметры, записывать свои показатели и маршруты и открывать для себя новые виды мототуризма, до повышения безопасности и разработки новых моделей.



«Мы рады продолжить сотрудничество с NetApp, поскольку данные и цифровую трансформацию ключевыми компонентами нашей стратегии и успеха в будущем», заявил генеральный директор Ducati Motor Holding Клаудио Доменикали.



Луиджи Далл'Инья, генеральный директор Ducati Corse, добавил: «Благодаря NetApp мы смогли создать более эффективный и инновационный мотоцикл и передать нашим официальным гонщикам Андреа Довизиосо и Данило Петруччи высококонкурентное орудие, позволяющее им достойно принять вызов чемпионата мира MotoGP. В период разработки и тестирования новой модели, работа с данными помогла нам найти множество интересных решений».



«Цифровая трансформация приобретает критически важный характер в каждом секторе экономики, и автомобильная отрасль показывает пример эффективного решения этой задачи. Мы рады поддерживать компанию Ducati в целом и ее гоночное подразделение в частности, делая все возможное для того, чтобы данные помогли им добиться максимального успеха. Наши клиенты с интересом следят за этим партнерством, чтобы понять, какие горизонты открывают передовые инновации и сотрудничество»,

отметил Анри Ришар, исполнительный вице-президент NetApp по международной операционной деятельности и работе с клиентами.

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