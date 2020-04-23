Несмотря на кризис и пандемию рынок 5G дает позитивные сигналы

23 апреля 2020 г., 17:05

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Глобальная пандемия коронавируса оказывает существенное влияние на планы мобильных операторов в части расширения услуг связи стандарта 5G.

Эксперты из Strategy Analyticts прогнозируют снижение глобальных продаж смартфонов по итогам 2020 г. на 21% «YoY», а также заметное удлинение текущего жизненного цикла устройств. Безусловно, сложившаяся ситуация существенно отразится на объемах продаж 5G-смартфонов.

С целью предотвратить провал участники рынка продолжают активно продвигать 5G в массы. Так, с конца февраля в мире запущен в коммерческую эксплуатацию ряд новых сетей, наиболее крупные из которых в Гонконге, Японии и Таиланде. Рост капиталовложений в 5G наблюдается в Китае и США.

Ключевые игроки рынка 5G Huawei, Xiaomi, Vivo, TCL и Samsung представили новые модели в весьма доступном ценовом диапазон 340-500 долл. Пандемия COVID-19, в частности вызванная сложившейся ситуацией необходимость удаленной работы и обучения, подхлестнула спрос на доступ к высокоскоростным беспроводным каналам связи и стандарт 5G здесь оказался весьма кстати. Ряд стран, в частности правительства Китая, Венгрии и Южной Кореи уже рассматривают 5G как один из важных элементов в части восстановления экономики в посткризисный период.

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