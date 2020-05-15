Несмотря на кризис Atos получила новых заказов на 2,908 млрд евро

15 мая 2020 г., 15:30

0

Tweet

Atos подвела итоги первого финансового квартала 2020





Французская компания Atos определила результаты деятельности в первом финансовом квартале 2020 года и скорректировал глобальные цели в связи с пандемией COVID-19.



«В это беспрецедентное время неопределенности нашими главными приоритетами остаются защита сотрудников и сохранение непрерывности обслуживания клиентов. У Atos достаточно прочные позиции для плавного прохождения через всемирный кризис, в основном благодаря доверительным отношениям с заказчиками во всех отраслях, устойчивой структуре бизнеса и прочному балансу, который обеспечивает высокую финансовую гибкость. По всему миру 110 000 наших коллег незамедлительно и безупречно отреагировали на запросы клиентов и их потребность в поддержке в рамках программы «Always ready», разработанной еще в начале года. Теперь наши устремления обращены к будущему после пандемии. Мы активно готовимся к новым вызовам, чтобы соответствовать возрастающим нуждам рынка в сферах обработки данных, кибербезопасности, миграции в облако, цифровых рабочих мест и декарбонизации. Пересматривая глобальные цели на 2020 год, мы демонстрируем устойчивость группы компаний и готовность справедливо распределить любое изменение прибыли между акционерами. Я убежден, что Atos выйдет из глобального кризиса 2020 года сильнее, чем когда-либо, и сможет двигаться вперед, к следующему этапу развития», заявил Эли Жирар, главный исполнительный директор Atos.



Выручка Atos за первый квартал 2020 года составила 2,834 млрд евро, при снижении на 0,8%. Несмотря на кризис, группа компаний получила новых заказов на сумму 2,908 млрд евро, что представляет собой соотношение полученных заказов к выручке 103%. Это значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда соотношение составляло 86%.



Основные новые контракты за этот период были заключены в Северной Америке с крупной компанией оборонного сектора, в Центральной Европе с Norddeutsche Landesbank и глобальной европейской фармацевтической компанией, в Южной Европе с крупной французской организацией, с Ile-de-France Mobilités, а также с французским банковским учреждением.



Продление контрактов в первом квартале включало в себя подписание первой части договора с Департаментом информационных ресурсов Техаса, с Conduent в Северной Америке, с глобальной европейской компанией по созданию средств производства для SAP HANA в Центральной Европе, а также с компанией UGAP в Южной Европе.



Портфель подписанных заказов на конец марта 2020 года достиг 22,1 млрд, евро, что соответствует выручке группы компаний за 1,9 года.



Общая численность сотрудников на конец марта 2020 года составила 108 602 человека по сравнению с 108 317 на конец декабря 2019 года, что в целом демонстрирует стабильность бизнеса.



В результате пандемии Atos пересмотрел цели на 2020 год. Органический рост выручки: от -2% до -4% (по сравнению с +2% до Covid-19); операционная маржинальность: от 9% до 9.5% от выручки (по сравнению с 10.3% до Covid-19); свободный денежный поток: от €0,5 млрд. до €0,6 млрд. (по сравнению с €0,7 млрд. до Covid-19).

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации