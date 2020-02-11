NEС анонсировала лазерный проектор со световым потоком 20 000 люмен

11 февраля 2020 г., 12:00

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NEC Display Solutions представит новый лазерный проектор PX2000UL на выставке ISE 2020. PX2000UL — первый проектор NEC с одной DLP-матрицей, световым потоком в 20 000 люмен и контрастностью 10 000:1.

Это бюджетное проекционное решение для розничной торговли, учебных заведений, транспорта, музеев и парков. PX2000UL создан для широкоформатных экранов с производительностью, близкой к 3-DLP, но по цене 1-DLP.

Его герметичная оптическая система гарантирует отличную цветопередачу и защиту от пыли. Благодаря дополнительному красному лазеру проектор PX2000UL воспроизводит более насыщенные цвета, чем любые другие 1- DLP проекторы.

Проектор не нуждается в фильтрах и оснащен системой жидкостного охлаждения, а малошумный вентилятор (43/45 дБ) и небольшая масса (54 кг) делают его простым и гибким при эксплуатации.

В июне в поддержку проекторов PX2000UL будет выпущено приложение ProAssist. С его помощью можно будет объединять несколько проекторов с сохранением всех профессиональных возможностей, включая настройку объектива, геометрию изображения, смешивание, однородность цвета и баланс белого.

Лазерные проекторы NEC PX2000UL поступят в продажу в марте.

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