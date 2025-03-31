Непотрібні AI-датацентри знесуть

31 марта 2025 г., 17:25

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Поки читав огляд, згадував, що у 2000-х чув, як китайці планують будівництво не окремих будинків, а цілих районів, з кварталами хмарочосів у кожному. А років десять потому пішли відео, як зносять, так і не розпродані квартали хмарочосів.

Ще рік тому в Китаї спостерігався ажіотажний попит на високопродуктивні чипи Nvidia, багато з яких потрапляли в країну контрабандою, обходячи санкції США. Тоді ціни на чорному ринку сягали 200 тис. юанів за модель H100. Однак сьогодні ситуація кардинально змінилася: попит впав, ціни знизилися, а багато датацентрів, побудованих з розрахунку на бум штучного інтелекту, тепер простоюють порожніми.

Причин кілька. По-перше, успіх китайської моделі DeepSeek R1, здатної конкурувати із західними аналогами за набагато менших витрат, різко змінив економіку ринку. Тепер замість масового навчання нових моделей компанії воліють використовувати вже наявні рішення, що знижує потребу в оренді GPU.

По-друге, багато датацентрів було побудовано поспішно, без урахування реальних потреб ринку. Часто будівництвом займалися компанії та місцева влада без належного досвіду в галузі інфраструктури AI, розраховуючи на швидкий прибуток і державні субсидії. Тим більше, що в комуністичній економіці важливу роль відіграють освоєння бюджетів на втілення політичних гасел, а деякі риси капіталізму дають змогу цілком по-сучасному розпиляти частину коштів. У результаті якість багатьох об'єктів залишає бажати кращого, а самі вони не відповідають новим вимогам ринку, орієнтованого на real-time inference, а не на масштабне попереднє навчання моделей.

Крім того, виникла парадоксальна ситуація – попри високу вартість купівлі чипів Nvidia в Китаї, ціни на оренду GPU впали до рекордно низьких рівнів. Це пов'язано з надлишком обчислювальних потужностей і недостатньою потребою в таких ресурсах, особливо у віддалених регіонах, побудованих далеко від великих технологічних центрів.

Водночас китайська влада продовжує підтримувати розвиток інфраструктури AI, вважаючи її стратегічно важливою для національної безпеки і технологічної незалежності. Великі китайські компанії, такі як Alibaba і ByteDance, заявили про багатомільярдні інвестиції в розвиток датацентрів і AI-інфраструктури.

Ну, а непотрібні датацентри знесуть, як ті хмарочоси.

Непотрібні AI-датацентри знесуть

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS