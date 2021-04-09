Немного о модерации в AppStore

9 апреля 2021 г., 15:23

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Если стали реже писать о суде Epic против Apple, то это не значит, что там ничего не происходит. Свидетели дают показания, выписываются ордера, подаются заявления – всё готовится к предварительному слушанию, которое пройдет в виде Zoom-встречи 21 апреля, а потом будет назначено само слушание. И местами появляются очень интересные документы – например, Epic на этой неделе подал огромное исследование – 365 страниц текста (PDF, EN), – в котором подробно разбираются показания специалистов Apple относительно того, как работает App Store с системой модерации. То есть понятно, что одной из целей исследования является показать, что Apple стремится к монополии, что эта монополия ведет к ухудшению продукта и, в частности, что система модерации не способна решить поставленную задачу обеспечить контроль за качеством приложений.

Заключение базируется на показаниях Скотта Форстала, Филиппа Шумейкера, Крейга Федериги, Тристана Косминки, C.K.Хона и других специалистов и руководителей, имеющих непосредственное отношение к разработке ПО и организации работы AppStore. Читать можно долго – например, в апреле 2016 г. в среднем на модерацию одного нового приложения тратилось 13 минут, а на апдейт существующего – 6 минут. В среднем модераторы Apple проверяют от 50 до 100 приложений в день, в некоторых случаях принимая решение меньше чем за минуту. Кроме того, описывается, что Apple долгое время использовала статический анализ кода, в то время как в Google Play давно использовали динамический.

С самого начала курировать App Store взялся Фил Шиллер, при этом у троих – Шиллера, Форстала и Эдди Кью, которые составляли ERB (Editorial Review Board) – было право абсолютного вето, при использовании которого приложение никогда не пропускалось в AppStore. Приложение, конкурирующее по мнению ERB с продуктами и сервисами Apple часто не пропускалось без даже сформулированной причины.

Одним из ключевых свидетелей, показания которого цитируются в материале, стал Эрик Фридман, глава подразделения FEAR (Fraud Engineering Algorythm and Risk). По мнению Фридмана, система модерации App Store была похожа на использование пластикового ножа для масла в перестрелке. Даже после внедрения в 2017 г. отдельных систем автоматических проверок приложений, процесс App Review походил, по утверждению Фридмана, на «симпатичную девушку, которая встречает туриста в аэропорту на Гавайях, а не на натренированную на поиск наркотиков собаку-ищейку».

В общем, там очень много фактов и примеров того, как модераторы Apple заворачивали приложения по антиконкурентным причинам и пропускали явно нарушающие правила, будь-то malware или порнография, но, понятно, что на больших числах обработанных приложений можно найти десятки и сотни частных примеров. Тем не менее, материал, конечно, серьезный и Apple будет сложно оспаривать такую трактовку показаний своих специалистов.

Немного о модерации в AppStore

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