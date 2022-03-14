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НЕК «Укренерго»: енергосистема України працює стабільно

14 марта 2022 г., 11:05

Як повідомляє НЕК «Укренерго», енергосистема України працює під обстрілами російських загарбників 18-й день поспіль. Частота в мережі силами українських енергетиків підтримується на рівні 50 Гц.

Працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, гідроелектростанції, ВДЕ. Рівень споживання стабілізувався.

Нагадуємо, що коли ви у безпеці, можна користуватися світлом та електроприладами як завжди. Сьогодні електроенергії виробляється достатньо для забезпечення побутових, військових та інших споживачів.  

Після нічних обстрілів операторам систем розподілу додалося роботи по відновленню розподільчих електромереж, які цілеспрямовано знищує ворог. Однак ремонтні бригади обленерго та НЕК «Укренерго», як і раніше, використовують всі можливості, щоб відновити енергопостачання.  

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