NEC представила почти бесшумный цифровой кинопроектор

8 апреля 2020 г., 13:35

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Компания NEC Display Solutions выпустила цифровой кинопроектор NC1402L, который, по заявлению производителя, гарантирует высокое качество визуализации при бесшумной работе. Уровень шума составляет всего 49 дБ.



NC1402L разработан на основе технологии с использованием лазерного источника света, которая гарантирует четкость цвета и визуализацию высочайшего качества. Герметичный оптический механизм минимизирует попадание пыли и не требует технического обслуживания, обеспечивая постоянное качество изображения.



Отмечается, что NC1402L не нуждается в отдельном охлаждении. Благодаря компактной конструкции проектор можно легко перемещать и устанавливать как на полу, так и на потолке. Решение предназначено для кинотеатров средних размеров с шириной экрана до 14 метров.



Герметичность корпуса и лазерные источники света исключают необходимость замены фильтров и ламп. Во-первых, это освобождает от лишних трат, во-вторых, значительно снижает потребляемую мощность, тем самым повышая экологическую безопасность решения. Кроме того, лазерная технология продлевает срок службы проектора до 50 000 часов при нормальных условиях эксплуатации. Таким образом, операторы кинотеатров смогут извлечь выгоду за счет снижения общих эксплуатационных расходов и увеличения дохода в расчете на одно посадочное место.



Цифровой кинопроектор NC1402L поступит в продажу в мае 2020 года.

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