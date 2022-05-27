27 мая 2022 г., 12:25

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DuckDuckGo спіймали на трекінгу – виявилося, що браузер DuckDuckGo, який обіцяє користувачам анонімність та захист від відстеження, навмисно дозволяє завантаження трекерів Microsoft, що знаходяться на доменах bing.com та linkedin.com. Ці скрипти дозволяють будувати профілі користувача і показувати контекстну рекламу (а у випадку з LinkedIn ще й відстежувати статистику відвідувань сайтів), причому відмова від їх блокування передбачена угодою DDG з Microsoft, за якою анонімний пошук монетизує свій браузер і власне пошук.

Пояснення з боку глави DDG виглядають якось дивно – він наполягає, що якраз на пошуку трекери не завантажуються, а ось у браузері вони дійсно працюють, але це так і треба взагалі гарантувати повну анонімність неможливо.

Я б сказав, що з продуктової точки зору хорошому пошуковику не вистачає ясності та послідовності – це вже не перший випадок, коли вони виявляють дивну позицію в ключовій області (минулого разу це була спроба фільтрації пошуку), а потім начебто виправляються, але осад щось залишається.

Не такий вже й анонімний

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист