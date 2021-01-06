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Назначен новый глава Qualcomm

6 января 2021 г., 11:45
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Назначен новый глава Qualcomm

Qualcomm, крупнейший в мире поставщик чипсетов для мобильных телефонов, сообщила о назначении своего президента Криштиану Амона (Cristiano Amon) новым исполнительным директором.

Амон, который работает в компании с 1995 года и стал президентом в 2018 году, с 30 июня сменит уходящего генерального директора Стивена Молленкопфа (Steven Mollenkopf).

В последние годы Амон курировал направление, которое поставляет процессоры для смартфонов и модемные чипы. Он также руководил расширением компании в новых областях, таких как инфраструктурное оборудование 5G, автомобильные и персональные компьютеры.

«Мы на протяжении десятилетий были в авангарде инноваций, и я с нетерпением жду сохранения этой позиции в будущем», - заявил 50-летний Криштиану Амон, который родился в Бразилии.

Как отмечают наблюдатели, перед Амоном стоят непростые задачи. В частности, как справиться с сильной зависимостью Qualcomm от интеллектуальной собственности Arm, которая находится в процессе поглощения Nvidia. Кроме того, компании предстоит вернуть лидерство в сегменте чипсетов для смартфонов, которое в прошедшем квартале перехватила тайваньская MediaTek. И не просто вернуть, а закрепить позицию №1, которую компания удерживала последние годы.

Нынешний CEO, Молленкопфпровел Qualcomm через три кризиса: попытку враждебного поглощения со стороны Broadcom, антимонопольный протест Федеральной торговой комиссии США и затяжную судебную тяжбу с Apple.

Молленкопф останется в Qualcomm в качестве советника в течение некоторого времени, сообщила компания. На посту главы компании он проработал шесть лет.

О причинах ухода Стивена Молленкопфа, которому 52 года, не сообщается.

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