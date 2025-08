5 августа 2025 г., 17:25

CEO Apple Тім Кук провів загальні збори співробітників – таке трапляється нечасто – і фактично визнав, що компанія запізнилася до початку AI-революції. Хоча зробив він це у своєму стилі, нагадавши, що Apple рідко бувала першою. PC з'явився до Mac, смартфони до iPhone. Але саме Apple створювала «сучасні» версії цих продуктів.

Найцікавіше розповів Крейг Федерігі про Siri. Виявляється, вони намагалися створити гібридну систему, яка б поєднувала старі команди типу установки таймерів з новими можливостями LLM. Не вийшло. «Ми зрозуміли, що цей підхід не дотягне до якості Apple», – визнав він. Тепер переробляють всю архітектуру з нуля.

Керівництво проєктом поклали на Майка Роквелла, який до цього займався Apple Vision Pro.

Втім, Apple готується вкладати серйозні кошти. За рік найняли 12 тисяч осіб, причому 40% – в дослідження і розробки. Працюють над спеціалізованим чіпом для хмарних AI-обчислень під кодовою назвою Baltra. Будують завод з виробництва AI-серверів в Х'юстоні.

А в кінці зустрічі Кук інтригував: продуктовий пайплайн «приголомшливий», але говорити про нього він не може. За даними Bloomberg, там і складаний iPhone в наступному році, і розумні окуляри, і навіть роботи. І красива цитата «AI is ours to grab».

В принципі, Тім правий – компанія рідко робила щось першою, від персонального комп'ютера через mp3-плеєри, смартфони, планшети й годинники, але кожного разу робила це нарешті правильно. Проблема тільки в тому, що ніколи раніше вона так не відставала.

Наздогнати та перегнати

