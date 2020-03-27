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«Навчайте з дому» расскажет, как организовать дистанционное обучение

27 марта 2020 г., 14:35
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Поскольку многие учебные заведения по всему миру, в частности в Украине, уже закрыты для посещения, или планируют этот шаг из-за COVID-19, половина учеников мира не может посещать учебные заведения. Педагоги сталкиваются с проблемой преподавания дистанционно в невиданных масштабах, а в некоторых случаях – впервые.

Со своей стороны Google запустил ряд ресурсов, посвященных дистанционному обучению, в частности коллекцию учебных материалов, список полезных приложений, новый ресурс YouTube [email protected], разработанный для семей, а также ряд публикаций на блоге и вебинаров. Кроме того, премиальные функции Meet стали бесплатными для школ до 1 июля 2020 г. Это включает в себя возможность 250 участников общаться одновременно, записывать уроки и прямые трансляции.

Кроме того, запущена украинская версия ресурса для помощи учителям и ученикам в дистанционном обучении. Сайт «Навчайте з дому» – главный центр информации, подсказок, тренингов и инструментов с ресурса Google for Education, который поможет учителям продолжать преподавать, даже если они не находятся физически в классе.

Для начала на сайте доступны советы, как начать дистанционное обучение, например:

  • как преподавать в Интернете;
  • как преподавать дистанционно без видеоконференций;
  • как сделать уроки доступными для всех учеников;
  • как привлекать учеников к активной работе при дистанционном обучении;
  • как сотрудничать с другими преподавателями.

«Навчайте з дому» расскажет, как организовать дистанционное обучение


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